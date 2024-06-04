Mehmet Şimşek Kira Artış Oranında Noktayı Koydu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralarda yüzde 25 artış sınırı düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, mevcut düzenlemeye ilişkin sürecin uzatılması konusunda yeni bir çalışma yapmadıklarını belirterek, "Bunu uzatacak bir düzenleme yapmazsak zaten ortadan kalkıyor; şu anda bir düzenleme yapma çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

Kiralarda Yüzde 25 Artış Sınırı

Söz konusu düzenleme ile kira artışları yüzde 25 oranında sabitlenmişti. Bu sayede, kiralayanlar bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini aşmayacak şekilde kira artışı yapabiliyordu. Ancak, Bakan Şimşek'in açıklamaları, bu sınırın gelecekte devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik yaratmış durumda.

Bakan Şimşek’in açıklamaları, hem kiracıları hem de ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Kira artış sınırının devam edip etmeyeceği konusunda net bir düzenleme yapılmaması, piyasalarda bir süre daha belirsizliğin hakim olmasına neden olabilir. Kira artış oranının gelecekteki seyrine dair daha fazla bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, ilgili yasal düzenlemeleri ve açıklamaları dikkatle takip etmeye devam ediyor.