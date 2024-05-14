Devlet Tapusu Olanlara Aylık Ödeme Yapacak

Devlet Tarım Arazilerini Kiralayacak ve Tapusu Olanlara Aylık Ödeme Yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal arazilerin daha verimli kullanılması amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bakanlık tarafından yapılan düzenleme ile miras yoluyla elde edilen ancak 2 yıldan fazla süredir ekilmeyen tarla, bağ ve bahçeler devlet tarafından dijital kiralama yöntemiyle kiralanacak.

Bu kararla birlikte, tarımsal araziye sahip tapu sahipleri her ay devlet tarafından kiralama bedeli alacaklar, adeta bir maaşa bağlanmış olacaklar. Bu uygulama ile tarım arazilerinin verimli bir şekilde değerlendirilmesi ve tarım potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Bakanlık, atıl durumda bulunan tarım arazilerini kiralamak için dijital platformlar üzerinden kiralama işlemleri gerçekleştirecek. İlk olarak en yakın yerleşim birimlerinden başlanarak tarla, bağ ve bahçeler tek tek belirlenecek.

Bu uygulama sayesinde, atıl durumda bulunan arazilere çözüm getirilirken, toprak sahiplerine ek gelir sağlanacak. Ayrıca, bu uygulamanın tarım sektörünü güçlendireceği, yerel ekonomilere canlılık katacağı ve ülke kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacağı düşünülüyor.

Kiralama işlemleri öncelikle arazinin bulunduğu köyde yaşayanlara, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılacak. Arazilerin kira bedelleri ve hangi ürünlerin yetiştirilebileceği internet üzerinden ilan edilecek.