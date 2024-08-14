MEB’den Flaş Düzenleme: Nakil ve Geçişler Değişti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açık öğretim liselerine geçişlerde yeni düzenlemeler getiren bir yönetmelik yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan bu yönetmelikle birlikte, belirli özel durumlarda bulunan öğrencilerin açık öğretime geçişleri kolaylaştırıldı.

Yeni düzenlemeye göre, anne veya babası vefat eden, koruma kararı verilen, evlatlık edinme sürecinde olan, eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen, özel gereksinimleri olan, şehit ve gazi çocukları, milli sporcular gibi öğrenciler, en geç 6 ay içinde açık öğretim liselerine geçiş yapabilecek. Ayrıca, evde veya hastanede eğitim görenler, ikamet değişikliği yapanlar, örgün eğitimde yer bulamayanlar ve hafızlık eğitimi alanlar da bu haktan yararlanabilecek.

Bu düzenleme, örgün eğitime devam edemeyen öğrencilerin eğitim hayatlarına açık öğretim liselerinde devam etmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.