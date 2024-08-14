Türkiye’de Maymun Çiçeği Alarmı: Mehmet Ceyhan’dan Endişe Verici Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası acil durum ilan ettiği maymun çiçeği varyantı, Türkiye’de de risk oluşturmaya başladı. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye’de aktif bir sürveyans çalışmasının olmamasının endişe verici olduğunu belirtti. Ceyhan, yeni varyantın daha bulaşıcı ve ölümcül olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin Afrika'dan gelen yolcu trafiği nedeniyle risk altında olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Ceyhan, aktif sürveyans eksikliğinin hastalığın erken teşhisini zorlaştırdığını ve DSÖ'nün alarm düzeyini yükselttiğini hatırlatarak, maymun çiçeği hastalığının dünya için acil bir risk taşıdığını ifade etti.



