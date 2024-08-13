Isparta’da 18 Yıla Yakın Hapis Cezasıyla Aranan Cezaevi Firarisi Yakalandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan operasyon sonucunda, cezaevi firarisi olan ve "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan 17 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası ile aranan D.Ç. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suçları önlemek ve suçluları adalete teslim etmek amacıyla çalışmalarına kesintisiz olarak devam etmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur