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Mavi Boncuğa Değil Yollara İhtiyacımız Var!

Mavi Boncuğa Değil Yollara İhtiyacımız Var!
ISPARTA
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Mavi Boncuğa Değil
Yollara İhtiyacımız Var!
CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Isparta ziyaretini ‘Mavi Boncuk Siyaseti’ olarak yorumladı. Halıcı, “Isparta’nın ve Ispartalının artık ardı ardına gelen güzellemelere değil, hizmete ve yatırımlara ihtiyacı var. Sayın bakan tıpkı bundan önce yaptıkları gibi Isparta’ya mavi boncuktan başka bir şey veremedi” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Isparta ziyaretini değerlendirdi. Isparta – Burdur Dostluk Yolu, Isparta – Antalya Dereboğzı Duble Yolu ve Isparta – Konya Duble Yolu’nun iktidar partisi açısından sadece siyasi bir malzeme olarak görüldüğünün bir kez daha tescil edildiğini söyleyen Başkan Halıcı, “Sayın Bakan Isparta – Antalya Dereboğazı Duble Yolu için adım atacaklarını söylüyor. Bu hikayeyi Isparta yıllardır dinliyor. Artık bizim mavi boncuklara, kent güzellemelerine ve hikayelere ihtiyacımız yok. Bir kez daha gördük ki; AKP iktidarı Isparta’ya kör bakıyor. AKP iktidarı yatırımlarda Isparta’yı görmüyor. AKP iktidarı teşvik düzenlemelerinde Isparta’yı görmüyor” dedi.
Bakan Karaismailoğlu’nun Isparta ziyaretine ilişkin değerlendirmesinde “Dağ fare bile doğurmadı” ifadesini kullanan Halıcı, “Sayın Bakan, muhalefetin zihniyetinden söz ediyor. Isparta meydanlarında yuhalattıkları 9’ncu Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel’in adını kullanarak muhalefeti hedef alıyor. İnsanda birazcık siyasi hafıza olur. Sizin bu meydanlarda yuhalattığınız Süleyman Demirel’in Isparta’ya kazandırdığı eserlerin üzerine ne koyabildiniz?” diye sordu.
CHP İl Başkanı Yalım Halıcı, “Isparta, kazmalarla küreklerle Dereboğazı yolunda eylemler yaptığı günleri unutmadı. Bir kazma bile vuramadığınız Dereboğazı Duble Yolu için 19 yıldır, ‘adım atıyoruz, başlıyoruz, yapıyoruz, yapacağız’ gibi kandırmacalara Ispartalı artık kanmayacaktır. AKP iktidarının bir tek yol gündemi vardır, o da kendilerine görünen yoldur. O yolun sonu gelmiştir. Dereboğazı Duble yolunu yapmak ise CHP iktidarına nasip olacaktır” dedi.
 
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