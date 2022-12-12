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Maç sonucu: Isparta 32 FK 0-0 Çorum FK
Maç sonucu: Isparta 32 FK 0-0 Çorum FK
Isparta 32 spor berabere kaldı...
ISPARTA
Tarih:
11.12.2022 23:52
G.Tarihi:
12.12.2022 00:00
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TFF 2.Lig 17.Hafta maçında Çorum FK deplasmanda Isparta 32 FK ile karşılaştı.
Isparta Atatürk Şehir Stadyumu’nda saat 14.00’de başlayan maçta Çorum FK Isparta 32 FK ile 0-0 berabere kaldı.
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