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Maç sonrası Isparta 32 spor yönetiminden açıklama

Maç sonrası Isparta 32 spor yönetiminden açıklama
ISPARTA
G.Tarihi: 27.01.2020 19:00
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Yönetimden açıklama;

İşte o açıklamalar:

“Sevgili Ispartaspor taraftarlarımız MAKÜ maçında alınan mağlubiyet sonrası hepimiz büyük bir üzüntü içine sokulduk. Teknik Direktörümüz Hasan Hocamızdan aldığımız rapor doğrultusunda yenilginin hiçbir bahanesi yok. Bu maçın sorumlusu biziz şeklinde bir rapor aldık. Bu maçtan büyük dersler çıkaracağız.

Ve Kestel maçını ya kazanacağız, ya kazanacağız.

-Yönetim olarak bizde bu haftaki maçı Atakan Yazgan ve Galip Küçükyaman Başkanımımızla birlikte aldığımız kararla ücretsiz olarak seyircimize izlettireceğiz.

Kestel maçı ücretsiz olacak ve maçı sahamızda ya kazanacağız, ya kazanacağız.

Yönetim, teknik ekip, futbolcu ve taraftarımızla bu maçı alacağız. Daha sonra geriye kalan maçlarımızı da kazanıp şampiyon olacağız. İnancımız tamdır. Tüm Isparta halkımızı maça davet ediyoruz.

Önemli futbolcularımızdan Emre Bozatlı’nın sakatlığı geçti. Takımla beraber idmana bugün başladı. Hafta sonu inşallah kadroda olacak.

-Bu arada Ispartaspor camiası olarak büyük bir camiayız. Bu süreci daha önce de olduğu gibi kısa sürede atlatacağız. Hak ettiğimiz ve laik olduğumuz üst liglere sırasıyla çıkacağız. Kimse bizi şampiyonluk hedefimizden döndüremeyecek.

Masa başı oyunlar varsa, o oyunları bozup masayı da başlarına yıkarız.

Birlik ve beraberlik içerisinde tüm şehir kenetlenerek şampiyon olacağız. Bundan sonra taraftarımızı da daha çok bilgilendireceğiz.”
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