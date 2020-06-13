Lavanta ve Gül Eğirdir Gölü’yle Buluşuyor

Yoğun şekilde gül tarımının yapıldığı ve güllerin Eğirdir Gölü’nün muhteşem manzarası ile buluştuğu Sorkuncak’ta hem köye gelir getirmek ve hem de turizmi köyde geliştirmek amacıyla 2018 yılında oluşturulan lavanta tarlasında mor çiçekler açmaya başladı.Vali Ömer Seymenoğlu 120 dekar alanda göl manzarasına karşı oluşturulan lavanta tarlasında incelmelerde bulundu, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik’ten proje hakkında bilgi aldı. 50 bin adet lavanta fidanın bulunduğu bölgede Eğridir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından da çapa ve yabani ot temizliği yapılıyor.Eğirdir Kaymakamlığı tarafından yürütülen projede kapsamında eşsiz bir manzaraya sahip toplam 840 dekarlık alanın 442 dekarı lavanta bahçesi olmak üzere; fuar ve panayır alanı, seyir tepeleri, arıcılık alanları, eko turizm alanı, mera alanı ve otopark olarak değerlendirilmesi planlanmakta.Proje tamamlandığında ilimiz ekolojik ve kırsal turizm alanında önemli bir destinasyona kavuşmuş olacak.Sorkuncak Gül Fotoğrafları : Ümit Yılmaz