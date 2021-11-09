Lal Pırlanta kalitesi ile tanıştınız mı?
Lal Pırlanta 20 yıllık sektörel tecrübesi ile uygun fiyatlı ve kaliteli pırlanta çeşitlerinin müşterilerinin ayağına kadar getirmektedir. Firma İstanbul Kapalıçarşı'da uzun süre pırlanta toptancısı ve mücevher toptancısı olarak faaliyet yürütmenin yanı sıra günümüzde dijital platformların da desteği ile perakende satışa geçiş yapmıştır. Bu yönüyle Dünya üzerinde üretilen en kaliteli pırlantaları pırlanta kesim fabrikalarından direkt olarak temin etmek suretiyle işlemektedir. Bünyesinde profesyonel tasarımcıları barındıran Lal Pırlanta bu işlemlerinin ardından uygun fiyatlı bir biçimde müşterilerine ulaştırmaktadır. Lal Pırlanta toptan fiyatına perakende satış gerçekleştirdiği için en kaliteli pırlanta çeşitlerini ürün yelpazesi içerisinde bulmak mümkündür.
Tüm ürünler titizlikle kontrol edilir
Lal Pırlanta tarafından müşterilere sunulan tüm ürünlerin titizlikle kontrol edildiği bilinmektedir. Gerek satış ofislerinden gerekse internet üzerinden alınan tüm ürünler 12 kişilik profesyonel bir ekip tarafından tek tek kontrol edilerek müşterilere ulaştırılır. Örneğin müşterilerin internet üzerinden sipariş ettiği beştaş yüzük
, müşterinin evine ulaşana kadar hem tasarım hem üretim hem de satış aşamasında titizlikle kontrol edilir ve 12 kişinin onayından geçer. Lal Pırlanta
internet üzerinden güvenli satış gerçekleştirmektedir ve kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında alınması gereken tüm tedbirleri almıştır. Firma ürün yelpazesine Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli pırlanta taşlarından oluşturmaktadır.
Lal Pırlanta'nın tüm ürünleri sertifikalıdır
Lal Pırlanta tüm ürünlerinde sertifikalı bir şekilde satış işlemi gerçekleştirilmektedir. Pırlanta sertifikaları pırlantanın içeriğini bildiren ve bu anlamda pırlantanın kimlik kartı olarak kabul edilebilecek son derece önemli belgelerdir. Pırlanta sertifikaları üzerinde pırlantanın büyüklüğüne özelliklerine rengine dair ayrıntılar bulunmaktadır. Ayrıca Lal Pırlanta sunmuş olduğu bütün ürünlerde bakım garantisi vermektedir. İnternet üzerinden alınan ürünlerde 7 gün içerisinde ücretsiz bir biçimde iade işlemi de gerçekleştirilir. Öte yandan yine internet alışverişleri neticesinde Lal Pırlanta ürün ve hizmetleri ücretsiz kargo ile müşterilerine ulaştırmaktadır. Firma sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde pırlanta gibi değerli malzemelerin müşterilere ulaşmasını sağlamak maksadıyla Türkiye'nin en kaliteli ve en titiz kargo firmaları ile paydaş olarak hareket etmektedir.