Hastanemiz Radyoloji Hekimi Uzm.Dr. Meltem Aygül ERYİĞİT ile Dünya Radyoloji Günü nedeniyle yaptığımız şöyleşi;Bugün 8 Kasım.. 126 yıl önce 8 Kasım 1895 tarihinde Alman fizikçi Prof.Dr.Wilheim Carrod ROENTGEN 'in keşfettiği x-ışını ile Radyoloji biriminin de doğduğu gündür. 8 Kasım bu nedenle ülkemizde ve dünyada radyoloji günü olarak kutlanmaktadır. Bu büyük buluşu insanlığın hizmetine sunarak hastalıkların tanı ve tedavisi için büyük bir mesafe kaydedilmesini sağlamıştır. Ülkemizde ilk x- ışını Galatasaray Lisesinde üretilmiştir. Tıp alanında ise x -ışınları 1896 yılında kendiside bir hekim olan Esat Fevzi bey tarafından kullanılmıştır. Radyoloji; X- ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan yöntemlerden bazıları; ultrason, bilgisayarlı tomografi (CT), manyetik rezonans görüntüleme(MR), nükleer tıp yöntemleri, pozitron emisyon tomografi (PET), mamografi, floroskopi ve X- ışını kullanan diğer bazı yöntemler olarak sıralanabilir. Bu yöntemlerin tanı amacıyla kullanımı elde edilen görüntülerden hastalıkların tespitinde yararlanılması şeklinde olurken, tedavi amacıyla kullanımı ise bazı cerrahi işlemlerin görüntüleme yöntemleri sayesinde daha az zararla yapılmasını sağlamaktadır. Tüm Radyoloji çalışanlarının radyoloji günü kutlu olsun…



Isparta Şehir Hastanesi





