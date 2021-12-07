“Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi” ile Isparta’da Kütüphanesiz Okul Kalmayacak

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteklediği "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Isparta’da henüz kütüphanesi bulunmayan 203 okuldan bir ay gibi çok kısa bir sürede 63’ünün kütüphanelerinin kurulumu tamamlandı. Böylece 3 ilçemizde kütüphanesiz okul kalmadı. Proje sürecimizin tamamlanma oranı %31 oldu. Geriye kalan okulların kütüphanelerinin kurulumları da İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan BAYDUR’un talimatıyla yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.