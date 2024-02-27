Kredi kartına taksit kaldırıldı mı 'Resmi açıklama geldi'

Kredi Kartına Taksit İddialarına Resmi Yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kredi kartı kullanımında taksit uygulamasının kaldırılmasına dair çıkan haberlere ilişkin resmi bir açıklama yaparak, söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından böyle bir kararın alınmadığı ifade edildi. Sosyal medya platformlarında dolaşan ve kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı, resmi bir düzenleme olmadığı vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, piyasanın işleyişini bozabilecek yanıltıcı ve spekülatif açıklamalara karşı dikkatli olunması ve resmi kaynaklardan alınan bilgilere itibar edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda gündem olan kredi kartı düzenlemesine dair paylaşım yaptı.Taksitlerin kaldırıldığı haberlerinin yalanlandığı açıklamayı alıntılayan Şimşek,ifadesini kullandı.Bakan Şimşek,değerlendirmesini yaptı.