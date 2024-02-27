Çiftçilere Yeni Destekler: Her Ay 8 Bin TL Para Verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılık sektöründe beş yıllık bir yol haritasını açıkladı ve çiftçilere yeni destekler hakkında bilgi verdi. Açıklamaya göre, hayvancılık işletmelerine verilen ücret ve destek artırılacak.

Bakan Yumaklı, yeni modelle birlikte aile işletmelerinin en az iki kat daha fazla destek alacağını belirtti. Genç ve kadın çiftçilere ise yüzde 70 daha fazla destek verileceği vurgulandı.

Özellikle sahibi kadın olan aile işletmelerine, buzağı başına mevcut destek modelinden daha fazla destek sağlanacak. Yeni sistemde aile işletmeleri, kadın destekleri ve diğer verimlilik destekleriyle birlikte 5 bin 200 TL'ye kadar destek alacak. Bu, mevcut destek modeline göre 2.5 kat daha fazla bir destek anlamına geliyor.

Bakan Yumaklı, aynı zamanda ari olan işletmelere ilave destek verileceğini ve buzağı başına desteklerin 7 bin 900 TL'ye kadar çıkabileceğini belirtti. Bu yeni desteklerle birlikte çiftçilerin aldığı destek miktarı yaklaşık 4 kat artmış olacak.

Açıklamada ayrıca, kesim anında dana başına ilave 4 bin 500 TL'ye kadar desteklerin de sağlanacağı ifade edildi.