Tüm emekli maaşlarından o para kesilecek

Emekli Maaşlarında Değişiklik: Refah Payı Kaldırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla, 15 yıldır uygulanan refah payı sistemi tamamen kaldırıldı. Bu sistem, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyonun üzerinde ek ödemeler yapılmasını içeriyordu. Ancak, yeni dönemde refah payı ödemesi yapılmayacak ve SSK ve Bağ-Kur emekli zamları, memur emeklilerine eşitlenerek yapılacak.

Bu değişiklikle birlikte, emekli maaşlarında 15 yıldır devam eden refah payı uygulamasının kaldırılması planlanıyor. Temmuz ayındaki emekli ve memur maaşlarındaki zam ile birlikte bu değişiklik resmi olarak hayata geçirilecek. Ancak, yeni sistemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş oranlarının memur emeklisinin artış oranına eşitlenmesi planlandığı için, refah payının ödenmemesiyle ortaya çıkan açık bir kısmen kapatılacak.

Bu değişiklik, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in öncülüğünde gerçekleşmiş olup, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin refah payı uygulamasındaki düzensizliğin ve değişen oranların planlı ekonomi ilkesine aykırı bulunması nedeniyle yapılmıştır.