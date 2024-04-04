Kredi Kartı Limitleri Düşürülüyor: Milyonları Etkileyecek Karar

Türkiye'de ekonomik sıkıntıların derinleştiği bir dönemde, Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı sahiplerini etkileyecek önemli bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Ekonomik Sıkıntılarla Beraber Kısıtlamalar Geliyor

Ekonomist Hayri Kozanoğlu'nun resmi hesabından paylaştığı bilgilere göre, yerel seçimlerin ardından kredi kartlarına getirilecek kısıtlamaların planlandığı belirtiliyor. Bu kısıtlamalar arasında faizlerin artırılması, limitlerin daraltılması ve asgari ödeme oranlarının yükseltilmesi gibi adımlar bulunuyor.

Tüm Kart Limitlerinde Düşüş Bekleniyor

Son dönemde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle birlikte nakit avans işlemlerine uygulanan faiz oranlarının artırıldığı bilgisi paylaşıldı. Şimdi ise TCMB'nin yeni bir karar alma aşamasında olduğu ve bu kararın sonucunda tüm kart limitlerinin düşürülmesinin planlandığı ifade ediliyor.

Kart Faiz Oranları Yüksek Kazanç Katlarına Ulaşıyor

Uzmanlar, BDDK'nın getirdiği sınırlamalara rağmen, bütün bankaların bireysel müşterilerine yönelik kredi kartı faizlerini aylık kazancın 10 katına kadar çıkardığını belirtiyorlar. Yapılması planlanan yeni düzenlemeyle birlikte milyonlarca kart limitinde değişiklik bekleniyor ve kart limitlerinin aylık kazancın 4 katı olarak sabitlenmesi öngörülüyor.

Bu gelişmelerle birlikte kredi kartı kullanıcılarının, finansal durumlarını gözden geçirmeleri ve gerektiğinde uygun adımları atmaları önem arz etmektedir.