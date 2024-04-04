# Bayramda Şeker, Lokum ve Çikolata Alırken Dikkat!



Bayramların vazgeçilmez lezzetleri olan çikolata, şeker ve lokum gibi ürünlerin satışları her yıl bayram öncesi hızla artıyor. Ancak, tüketicilerin bu ürünleri seçerken dikkat etmeleri gereken önemli noktalar bulunuyor. İşte sektör temsilcilerinin uyarıları ve dikkat edilmesi gerekenler:



## Bayram Öncesi Dikkat!



Bayramda şekerleme, çikolata ve lokum gibi ürünler alırken taklit ve tağşiş ürünlerden uzak durulması önemlidir.



## En Çok Çikolata ve Şeker Tercih Ediliyor



Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği (ŞEMAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz'a göre, Türkiye'de bayram dönemlerinde en popüler ürünler arasında çikolata ve şeker yer alıyor. Ayrıca, lokum da bayram alışverişlerinde önemli bir yer tutuyor.



## Artan Fiyatlar Satışları Etkileyecek



Bu yıl yaşanan fiyat artışlarının satışlarda belirgin bir yükseliş getirmemesi bekleniyor. Ancak, Türkiye'nin yıllık kişi başı çikolata tüketiminin ortalama olarak 1,5-2 kilogram seviyelerinde olduğu ve çikolata tüketiminde dünya genelinde ilk 10 ülke arasında yer aldığı belirtiliyor.



## En Çok Madlen Çikolata Tercih Ediliyor



İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamuller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener'e göre, bayram için alınan hediyelik çikolata ve şekerlerde satışlar artmaya başlıyor. Bu dönemde hediyelik olarak en çok madlen çikolata tercih ediliyor.



## Tavsiye: Bilinen Yerlerden ve Markalardan Alın



Açıkta satılan şeker, çikolata ve lokum gibi ürünler konusunda tüketicilere bilinen yerlerden ve markalardan ürün almaları tavsiye ediliyor. Sektör temsilcileri, taklit ve tağşiş ürünlerden kaçınılması gerektiğini vurguluyor.



Bayram alışverişlerinde sağlıklı ve güvenilir ürünleri tercih etmek, tatlı bir bayram geçirmenin önemli bir adımıdır.