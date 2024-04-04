Sıcak Havalarda Kış Lastiği Kullanımı Risk Taşıyor: Uzman Uyarısı

Araç sahipleri dikkat! Sıcak havalarda kış lastiği kullanmak, kaza riskini artırabilir. Kış lastiklerinin yaz aylarında kullanımı, yol tutuşunu olumsuz etkileyebilir ve kazalara sebep olabilir.Kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Nisan 2024 tarihinde sona ermesiyle birlikte, hava sıcaklıklarının artmasıyla kış lastiklerinin kullanılmasıyla ilgili önemli uyarılar yapılıyor. Oto bakım ustası Ali Curu, kış lastiklerinin yaz aylarında kullanılmasının hem yakıt tüketimini artırabileceğini hem de kaza riskini yükseltebileceğini belirtiyor.Ali Curu'nun açıklamalarına göre, kış lastikleri yaz aylarında hava ve asfalt sıcaklıklarının artmasıyla fren performansını azaltabilir ve yol tutuşunda azalma yaşanabilir. Bu durum, araçların frenleme mesafesini uzatabilir ve kazalara sebep olabilir.Kış lastiklerinin yaz aylarında kullanılmasının risklerine değinen Curu, kış lastiğindeki kauçuğun yaz sıcaklarında yumuşamasıyla lastiğin erime yapabileceğini ve değiştirilmesinin daha uygun olacağını vurguluyor. Ayrıca, yaz lastiklerinin frenleme mesafesinin kış lastiğine göre daha uygun olduğunu belirterek, yaz aylarında uygun lastiklerin kullanılmasını öneriyor.Bu nedenle, kış lastiklerinin 1 Nisan'dan itibaren yaz lastikleriyle değiştirilmesi, sıcak havalarda güvenli sürüş için önem arz ediyor. Araç sahiplerinin bu konuda dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.