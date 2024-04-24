

Kredi Kartı Limitleri Artık Değişti! Merkez Bankası Harekete Geçti

Merkez Bankası'nın sıkılaşma politikaları çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından tüm bankalara kredi kartlarıyla ilgili yeni kararlar gönderildi.

Son dönemde Türkiye'de yaşanan ekonomik zorluklar ve yüksek enflasyonun etkisiyle birlikte, milyonlarca vatandaş kredi kartı harcamaları nedeniyle borç sıkıntısı yaşıyor.

Özellikle kredi kartı faizlerinin artmasıyla birlikte birçok vatandaş, mevcut kart borcunun asgari ödemesini bile yapamaz hale geldi.

Bu olumsuz tablo karşısında yetkililer, parasal sıkılaşma adımlarıyla ekonomide rahatlama sağlamayı hedefliyorlar. Ancak, kredi kartı kullanımının artması nedeniyle bu hedefe ulaşılamıyor.

Bu çerçevede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara kredi kartı limitlerinde kapsamlı bir inceleme başlatılması talimatı verdi. Bankaların müşterilerine sunulan kart limitlerinin yeniden değerlendirilmesi isteniyor.

Mevcut mevzuata göre, bankalar müşterilerine ilk yıl için maaşlarının 4 katı oranında, sonraki yıllarda ise azami olarak 8 katı oranında kredi kartı limiti verebiliyorlar. Ancak birçok banka, bu kuralları aşarak müşterilerine daha yüksek limitler sunuyor.

BDDK'nın talimatı doğrultusunda, bankaların kart limitleri üzerinde yapacakları düzenlemelerle birlikte milyonlarca vatandaşın kart limitlerinin düşürülmesi bekleniyor.