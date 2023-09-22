Koza Tekstil - Modayı Ekonomik Fiyatlarla Yakalayın! 

Türkiye'nin önde gelen giyim markası Koza Tekstil, toptan fiyatlarıyla perakende satışlarında fark yaratmaya devam ediyor. Kalite ve şıklığı ekonomik fiyatlarla buluşturan Koza Tekstil, geniş ürün yelpazesiyle yaz alışverişinizi unutulmaz kılıyor.
- Çoraplar
- Atletler
- Pijamalar
- Eşofmanlar
- Mayolar
- Havlu ve bornozlar
Koza Tekstil şubelerinde ve online platformlarda sizi bekliyor. Yazlık gardırobunuzu tamamlamadan önce Koza Tekstil'in yeni sezon ürünlerini görmelisiniz. Özellikle çocuk ve bebek giyim kategorisindeki ürünler, çocuklarınızın stilini şık ve rahat bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olacak.
Koza Tekstil'de fiyat avantajlarını kaçırmayın! Kalite ve uygun fiyatlar bir arada.
- Çocuk ve Bebek Giyim
- İç Giyim
- Ünlü Markalar: Müjde, Tutku, Berrak, Tutku Elit, Belinay, Poleren, Penti
Koza Tekstil ve kendi markalarından ASK, size moda ve rahatlığı toptan fiyatına sunuyor!
ŞUBE 1: Yayla Mahallesi 1607 Sokak No:16 (ITKM Karşısı)
ŞUBE 2: Kafeler Caddesi (Iyaş Nokta AVM Yanı)
Modayı yakalamak için Koza Tekstil'e uğramadan alışverişinizi tamamlamayın!