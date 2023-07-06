Isparta Valiliği, Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerdeki altyapı çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. İçme suyu projeleri başta olmak üzere köylerdeki ihtiyaçlar belirleniyor ve İl Özel İdaresi ile Kaymakamlıklar tarafından gerekli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Vali Aydın Baruş, Senirkent ilçesine yaptığı ziyarette Ortayazı, Akkeçili ve Gençali köylerinde tamamlanan yatırımları yerinde inceledi ve köy sakinleriyle bir araya geldi.Vali Baruş, Ortayazı köyünde vatandaşlarla buluşarak yaptığı açıklamada, devletin sağladığı olanaklarla hiçbir vatandaşın çaresiz kalmamasını hedeflediklerini belirtti. Engelli maaşı, bakım ücreti, yaşlılara ve yatalaklara bakım ücreti, aile destek programı gibi devletin sağladığı imkanlardan hiçbir vatandaşın mahrum kalmamasını istediklerini vurguladı. Ayrıca barınacak yeri olmayan köylüler için de konut yapım yardımı yapıldığını söyledi.Akkeçili köyünde ise içme suyu projelerine odaklandıklarını belirten Vali Baruş, KÖYDES kapsamında terfi hattının yenilenmesiyle köyün kesintisiz içme suyu kaynağına sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca elektrik kullanan köylerde güneş enerjisi santrallerinin kurulduğunu ve elektrik ücretinin düşürülmesini hedeflediklerini söyledi.Vali Baruş, Gençali köyünde ise içme suyu temininde kullanılmak üzere yapılan güneş enerjisi santralini inceledi. Bu sayede elektrik enerjisi maliyetini azaltarak köylülere suyun pahalı olarak ulaşmasını engellediklerini belirtti.KÖYDES kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla köylerdeki altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve köy sakinlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.