Koronavirüste erkekleri sıkıntıya sokan 7 sorun

Sigara içme oranları kadınlardan daha yüksek. Sigara kullanmak riski 14 kat arttırabiliyor.

Şeker hastalığı, hipertansiyon, KOAH vb kronik hastalıkların sıklığı erkeklerde aynı yaş grubundaki kadınlardan daha fazla.

Erkeklerde kilo sorunu daha yaygın bir problem.

Bu yaş grubundaki erkeklerin stres yönetimi becerileri de bir hayli sorunlu.

Uyku bozukluklarının en yaygın görüldüğü grubu da bu yaş grubu erkekler oluşturuyor. (Not: Uyku bozukluğu ve stres çok önemli riskler)

Erkeklerde beslenme bozukluğu ve alkol kullanma yanlışlığı da daha yaygın.

Erkeklerde genel bağışıklık gücü kadınlara oranla daha düşük. Bağışıklığa güç veren genetik kodlar Y değil X kromozomunda. Kadınların XX, erkeklerin ise XY kromozon konfigürasyonları olduğunu hatırlayalım.

SON RAKAMLAR ÜMİT VERİCİ

Son üç günlük rakamlar salgının bize beklenenden daha hızlı, daha yüksek bir trend göstermediğini anlatıyor olabilir. Hasta sayısı, kaybedilen olgu sayısı, yoğun bakıma alınan yeni vaka sayıları da bu bilgiyi teyit ediyor. Problemin her an ve her noktada hâlâ ve daha en az 4-6 hafta ciddi bir tehdit olarak algılanması gerektiğinin, tedbirlerin daha da sıkılaştırılarak sürdürülmesi ihtiyacının altını çiziyor. Özellikle İstanbul, Kocaeli, İzmir, Ankara özelinde çok daha dikkat gerektiren bir zaman dilimi içerisinde olduğumuzu da net ve açık olarak gösteriyor.

Koronavirüsün erkekleri daha şiddetli etkilediği yönünde araştırma sonuçları geliyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Osman Müftüoğlu da bu konuya dikkat çekerek, erkeklerde sıkıntıya yol açan 7 sorunu sıraladı. Müftüoğlu ayrıca, virüsle mücadele sürecini başarıyla yöneten Sağlık Bakanı Koca'ya da teşekkür ederek son gelen rakamların ümit verici olduğunu vurguladı.Yapılan araştırmalar, koronavirüsün erkekleri daha çok etkilediğini ortaya koydu.Hürriyet Gazetesi yazarı Osman Müftüoğlu, bugünkü köşesinde koronavirüs hakkında önemli bilgiler verdi. Müftüoğlu ayrıca, erkeklerde sıkıntıya neden olan 7 sorunu da sıraladı:Koronavirüsle mücadele sürecini başarılı yürüttüğü için Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür eden Müftüoğlu, son rakamların ümit verici olduğunu belirtti. Müftüoğlu'nun yazısında ilgili bölüm şöyle:Son üç günde gelen rakamsal veriler Sağlık Bakanımızın da belirttiği gibi, kısmen de olsa ferahlatıcı. Bir kez daha tekrarlayalım: Bu zamanlar rahmetli S. Demirel’in deyimiyle ‘eleştiride kıskanç, övgüde cömert’ davranmamız gereken zamanlar.Bu nedenle süreci baştan beri, hızlı, açıksözlü, bilimsel verilere dayalı, şeffaf ve mükemmel bir şekilde yöneten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı bir kez daha tebrik ediyor, ona sizler adına da teşekkür ediyorum. Rakamlara gelince: