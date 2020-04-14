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Koronavirüse karşı asılan şiveli afişler güldürdü

Koronavirüse karşı asılan şiveli afişler güldürdü
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüsüne karşı vatandaşların sokağa çıkmaması için billboardlara ve otobüs duraklarına asılan yöresel şiveli afişler güldürdü.

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor.

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Dünyada pandemi boyuta ulaşan korona virüsünden korunmak için en iyi yöntem evde izole olmak olarak değerlendirilirken, yetkililer de salgının yayılımını durdurmak için ‘evde kal’ çağrıları yapıyor.

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Van Büyükşehir Belediyesi ‘evde kal’ çağrılarına yeni bir boyut kazandırarak, Van şiveli ve bazıları Kürtçe yazılı afişleri kentin en işlek noktalarına astı.

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Asılan afişlerde, ‘Sen dinine imanına evde kal’, ‘Evde kalisen yoğsa yoğ’, ‘Nelet gele böyle korona virüse’, ‘Sen Allah’an eve git’ ve ‘Hani evde kalidin’ gibi ifadelere yer verildi.

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Afişleri astıktan hemen sonra birçok kişinin özçekim yaparak gülümsediğini ifade eden Şan, bazı vatandaşın da duygulandığını kaydetti.

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Korona virüs salgını sürecinde devletin "Evde kal" çağrısına dikkati çekmek ve halkı yöresel dille mizah katarak uyaran Suluova belediyesi "Virüs gideşdane evlerden çıkmayacoğuk", "Sokranıp durma, evde kal heri", "Aman heri eccük daha sabır", "Kapılarda dinelmeyin, söğürterek eve gidin" ifadelerinin yer aldığı afişler şehrin bütün duraklarına ve bilboardlara asıldı.
 
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Suluova İlçe Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Malum korona virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Suluova’mız da tabi bundan nasibini aldı. Biz bir bilinç oluşturmak farkındalık yaratmak adına ilk başlarda evde kalınız, dışarı çıkmayınız sloganıyla başladık. Fakat daha tesirli olması açısından bilboardları daha etkin kullanmayı düşündük. Bununla ilgili klasik yöntemlerle evde kal çağrısı tabi ki insanlar üzerinde etki etti. Sağolsun Suluova’mız bizim bu çağrılarımıza kulak verdi. Ama daha etkili olmasını düşündük. Birazda olaya mizah katmak istedik. Halk arasında önceleri kullanılan ama bir müddet sonra unutulmaya yüz tutmuş kelimeler seçilerek, evde kalmaları konusunda hem kişisel sosyal medya hesabımızdan, belediyenin hesabından bilboardlarımızdan o mizahi bir dille uyarmaya çalıştık. Eylenmek kelimesi gibi bir an önce eve gitmeleri yönünde ki uyarılar gibi özellikle Amasya’mızın Türkiye çapında bilinen kelimesiyle, heri kelimesiyle uyarmaya çalıştık. Çok da ses getirdi. 

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Bizim bu yaptığımız paylaşımların önünde fotoğraf çekinenler, kendi sosyal medya hesaplarından paylaşanlar oldu. Suluova’mıza bu vesileyle ben teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Konya`da, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla uyulması gereken kuralların yöresel şiveyle hatırlatıldığı ve evde kalınması yönünde çağrıların yer aldığı ilanlar, bilboardlarda sergileniyor. Metropol ilçelerden Karatay Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan tedbirler ve çalışmaları titizlikle sürdürüyor.

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Virüsle mücadelede sosyal izolasyonun önemine dikkati çekmek için bilboardlara ilan hazırlayan belediye ekipleri, Konya yöresinin ağız yapısına uygun, mizahi yönüyle de tebessüm ettiren sözleri derledi.

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 Yerel şiveyle hazırlanan, koronavirüse karşı uyulması gereken kuralların hatırlatıldığı ve evde kalınması yönünde çağrıların yer aldığı ilanlar, ilçenin işlek noktalarındaki bilboardlarda sergileniyor. Bilboardlara asılan; "Sokranıp durma, evden aralaşma", "Ellerinizi gözelce yudunuz mu", "Accık öte yanda dur" ve "Gorona vilan bi şiy itmez dime" ilanları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı açıklamada, Konya şivesinin, Anadolu`nun en önemli değerleri arasında olduğunu söyledi. Kuşaktan kuşağa gelen şivenin bozulmadan gelecek nesillerde de görülebileceğini anlatan Kılca, "Konya şivesi, ülkemizin önemli kültür hazinelerinden birisi. Konya şivesi, kulağa çok hoş gelen, kendine has, ayrı bir tınısı olan ve Anadolu`nun öz Türkçesidir. Sağlık Bakanlığımızca koronavirüsten korunmak için ilan edilen 14 kuralı hatırlatmak ve bunu yaparken de farkındalık oluşturmak için eğlenceli bir dilde bu çalışmayı yaptık." dedi. Kılca, "Vatandaşımızın evde kalmalarını ve tedbirlere uymalarını sağlamayı hedefliyoruz. Şehirdeki bilboardlara girdi. Bu görselleri sosyal medya platformlarından da paylaşıyoruz. Olumlu tepkiler aldık, güzel karşılandı. Farkındalığın oluştuğuna inanıyorum. Vatandaşlarımızın genel anlamda kurallara uyduğunu gözlemliyoruz." diye konuştu.

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Vatandaşlardan Ali Tarakçıoğlu ise zaruri ihtiyaçlarının dışında sokağa çıkmadığını vurgulayarak, "Devletimizin aldığı tedbirlere uymak gerekiyor. Cadde ve sokaklardaki sakinlikten vatandaşların tedbirlere uyduğu görülüyor. Bilboarddaki ilan dikkatimi çekti. Duyduğumuz ağız ve şiveyi panolarda görünce hoşuma gitti. Uyarılara kulak vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı. Belediye önündeki bankamatikten emekli maaşını çeken 57 yaşındaki Ahmet Dikici de kamunun, üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini belirterek, şunları söyledi: "Vatandaşların da tedbiri elden bırakmaması gerekiyor. İlanda yazılanları okuyunca gülmekten kendimi alamadım. İyi düşünmüşler. Hem kültürümüzü, şivemizi caddelerde, sokaklarda gördük hem de uyarıların insan ve toplum sağlığı için ne kadar önemli olduğu hatırlatılıyor."

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