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Koronavirüs Türkiye'de bu belirtilere dikkat edin!

Koronavirüs Türkiye'de bu belirtilere dikkat edin!
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 ​Türkiye'de ilk kez görüldü: Koronavirüs nedir, koronavirüsün belirtileri nelerdir?
Son dakika haberi: Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ilk kez Türkiye'de görüldü. Vatandaşlar, "Koronavirüsün belirtileri neler? Koronavirüsün diğer grip hastalıklarından ne farkı var? Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır" gibi soruların cevabını arıyor. Koronavirüsle alakalı bütün önemli detaylar haberimizde...

Son dakika haberi: Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldü. Sağlık Bakanlığı, önlemlerin artırılarak mücadelenin devam edeceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı da okulların tatil olmasıyla ilgili önümüzdeki saatlerde açıklama yapacak. 
 
Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar, "Koronavirüsün belirtileri neler? Koronavirüsün diğer grip hastalıklarından ne farkı var? Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır" gibi soruların cevabını merak ediyor. İşte koronavirüsle ilgili en önemli bilgiler: 
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs (corona virüsü), Antarktika hariç tüm kıtalara ve 118 ülkeye yayıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Ankara'da günün ilk saatlerinde, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü, virüs şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. 11 Mart Çarşamba dünya çapında koronavirüs görülenlerin sayısı 119 bini, virüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 200'ü aştı.

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Koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 gün kuralı.
Hastalığın yayılışı bir çok ülkede dezenfektan ve maske sıkıntısına, yiyecek stoklarına yönelmeye yol açtı.
Almanya'nın Koblenz kentinde 1400 doktor ve sağlık görevlisinin katıldığı Koronavirüs Konferansı'nda, hastalıkla ilgili kaygıların histeriye dönüşmeye başladığı uyarısı yapıldı.
Konferansa başkanlık eden Doktor Jörg Brokmann, "Tıbbi bir durumla değil siyasi bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

KORONAVİRÜS NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
İlk kez Aralık ayında görülen ve "2019-nCoV" olarak adlandırılan virüs, Koronavirüs ya da Corona Virüsü adıyla biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 Şubat'ta koronavirüs kaynaklı hastalığa Covid-19 adını verdi.
WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'un "korona"nın co'su, "virüs"ün vi'si ve hastalık kelimesinin İngilizcesi "disease" sözcüğünün d'sinden türetildiğini söyledi.
 
KORONAVİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELER?
Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş başlıyor. Ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor.
Çin'de bazı hastaların hastanede uzun süreli tedavi altına alınması gerekmişti.
Ancak şu an eldeki bilgiler sadece hastaneye kaldırılan ağır hastaların yaşadıklarıyla sınırlı. Virüse yakalanıp daha hafif bir şekide atlatan olup olmadığı konusunda detaylı bir bilgi henüz yok.
Koronavirüs orta derece soğuk algınlığından, ölüme varacak semptomlara yol açabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

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KORONAVİRÜSÜN ÖZELLİKLERİ NELER?
Hastalardan alınan örneklerin laboratuvarlarda test edilmesi sonucu Çinli yetkililer ve WHO, enfeksiyonun Koronavirüs (Corona Virus) olduğu sonucuna vardı.
Hastalığın, Çin'in 11 milyon nüfuslu kenti Vuhan'daki Huanan deniz ürünleri pazarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Koronavirüs, büyük bir virüs ailesinin bir alt türü. Ancak yeni virüs dahil sadece yedi tanesi insanlara bulaşabiliyor.
WHO'ya göre yeni virüsün "kuluçka dönemi", yani enfeksiyonun kapıldığı andan belirtilerin görüldüğü zamana kadar olan dönem yaklaşık 14 gün.
Ama bazı araştırmacılar bu sürenin 24 güne kadar çıkabileceğini söylüyor.
Çinli bilim insanları, bazı kişilerin belirtiler görülmeden de enfeksiyonu yaydıkları uyarısında bulunuyor.

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU? 
Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bazı aşıların hayvanlar üzerinde denenme aşamasında olduğu belirtiliyor.
İnsanlarda kullanılabilecek bir aşının en iyi ihtimalle gelecek yılın ortalarını bulması bekleniyor.
Hayvanlar üzerinde denenen aşılar olumlu sonuç verirse önümüzdeki aylarda insanlar üzerinde deneme aşamasına geçilebilir.
İnsanlarda da olumlu sonuç vermesi halinde kitlesel üretime geçilmesinin epey zaman alacağı ifade ediliyor.

KORONAVİRÜSÜN TEDAVİSİ VAR MI?
Şimdilik tedavilerde temel prensipler uygulanıyor. Hastanın bağışıklık sistemi virüsle mücadelesini yenene kadar vücut fonksiyonlarının işler halde tutulması, nefes desteği sağlanıyor.
Bilim insanları virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına da devam ediyor. Yıl sonuna kadar aşının insanlar üzerinde denenmesi planlanıyor.
Hastaneler de virüs önleyici bir takım ilaçları test ediyor.

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KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNABİLİRİZ?
WHO virüsten korunmak için şu tavsiyelerde bulunuyor:
  • Ellerinizi yıkayın - sabun veya el temizlik jelleri virüsü öldürebilir
  • Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille kapatın ve sonrasında virüsün yayılmasına engel olmak için ellerinizi yıkayın
  • Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının - elleriniz virüsün değdiği bir yere dokunursa virüs vücudunuza bulaşabilir
  • Öksüren, hapşıran veya ateşi yüksek kişilerden uzak durun - 1 metre uzak durmak havaya bulaşabilecek virüsten korunmanızı sağlar
KORONAVİRÜS NE KADAR ÖLÜMCÜL?
WHO'nun 44 bin hastaya dayandırdığı araştırma verilere göre virüsün bulaştığı kişilerin:
  • %81'i hafif atlatıyor
  • %14'ü ciddi geçiriyor
  • %5'i ağır hastalanıyor
Covid-19'dan ölenlerin oranı ise %1 ila %2 arasında. Hastalığın 9 yaşın altındaki çocuklarda pek görülmediği 80 yaş üzerinde ve solunum yolları hastalıkları olanlarda ise ölümcüllük oranının çok yükseldiği anlaşılıyor.
Ama bildirilen rakamların hepsi güvenilir değil.
Her yıl yaklaşık bir milyar kişi sıradan soğuk algınlığı yaşıyor ve bu hastalıktan ölenlerin sayısı 290 bin ila 650 bin arasında değişiyor. Grip vakalarının ciddiyeti her yıl değişiyor.

SARS salgınında ölüm oranı Koronavirüs'e göre çok daha yüksekti ve hastalığa yakalananların yüzde 9'u hayatlarını kaybetmişti.
Ancak koronavirüsün bulaşmasıyla başlayan hastalık sürecinin görece uzun olduğu ve ölü sayısının ilerleyen günlerde artabileceği uyarıları da yapılıyor.
Henüz salgının boyutları da tam olarak bilinmediği için bu yeni virüsün yol açabileceği ölümlere dair bir tahmin yürütmek zorlaşıyor.

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIYOR?
Başta virüsün sadece hayvandan insana bulaşabildiği açıklanmıştı. Ancak daha sonra virüsün, insandan insana da bulaştığı anlaşıldı.
SARS, insandan insana çok kolay bulaşabiliyordu. Virüse yakalanmış bir kişinin kalabalık bir ortamda öksürmesi dahi SARS'ın yayılması için yeterli olabiliyordu.
MERS ise insandan insana daha zor bulaşan bir koronavirüstü.
Yeni virüs ise solunum yollarını etkiliyor. O nedenle öksürük ve temas yoluyla bulaşıyor olması yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.
Çin, virüse yakalananların belirti göstermeye başlamadan hastalığı bulaştırabildiğini açıklamıştı.

KORONAVİRÜS NE KADAR HIZLI YAYILIYOR?
Her geçen gün dünyanın farklı ülkelerinden binlerce yeni vaka bildiriliyor.
Ama uzmanlar, asıl rakamların bildirilenden 10 kat fazla olabileceği uyarısını yapıyor.
Çin'den gelen son açıklamalar, bu ülkede yeni vakaların sayısının düşürüldüğüne ve yeni vakaların artık diğer ülkelerde daha hızlı ortaya çıktığına işaret ediyor.

KAYNAK: BBC TÜRKÇE
 
 

 
 
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