Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile BAKA öncülüğünde Tarımsal İnovasyon ve Geliştirme Merkezi kurulması noktasında mutabakat toplantısı yapıldı.Toplantıya Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ve Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar katıldı.Düzenlenen toplantıda konuşan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, ön çalışmaların yapıldığı projeyle birlikte başta tıbbi ve aromatik bitkiler olmak üzere bölgedeki tüm tarımsal faaliyetlerde verimliliğin artırılması, maliyetlerin azaltılması, iyi tarım örneklerinin ve dijital tarım uygulamalarının yapıldığı bir ortamın hazırlanmasının amaçlandığını söyledi.ISUBÜ