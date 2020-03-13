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ISPARTA'DA TADİLAT VE BOYADA UZMAN EKİBİYLE DURAL YAPI

Isparta'da Dural Yapı Malzemeleri güvencesi ile tam silinebilir ve yıkanabilir boyalar...

ISPARTA'DA TADİLAT VE BOYADA UZMAN EKİBİYLE DURAL YAPI
ISPARTA
G.Tarihi: 13.03.2020 01:14
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
FUL ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT

Evinizin boya ve tadilat uygulamasını,  müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan profesyonel ellere emanet edin!

Isparta Filli Boya, Fawori,  Bianca ve Tempo boya markaları bayisi Dural Yapı ile tüm iç ve dış cephe boya uygulamalarınız, tadilat işleri işinde uzmanlaşmış ekipler tarafından temizlik dahilanahtar teslimi olarak yapılmaktadır. Binlerce renk boya sizleri bekliyor...! Hemen renginizi seçin evinizi renklerndirin!

İÇ CEPHENİN YENİ YILDIZI... TAM SİLİNEBİLİR YIKANABİLİR BOYA

Tam Silinebilme ve Yıkanabilme
Fiili Boya'nın yenilikçi Aktif Silikon Teknolojisi ile güçlendirilen Momento Serisi "Tam Silinebilir' özelliğinin yanı sıra yeni "Yıkanabilir" özelliğini de bir arada sunar. Bu sayede boyaya duvarlarda oluşan kirlere karşı daha üstün dayanım gücü kazandırılır. Defalarca yıkandıktan ve silindikten sonra  bile ilk günkü renk tonunu, dokusunu ve üstün özelliklerini en iyi şekilde korur.

Göz Alıcı Parlaklık
Kendi sınıflarının öncüsü farklı doku ve parlaklıklarıyla Momento Serisi yaşam alanlarıma estetik bir görünüm kazandırır.

Çevre Dostu
Momento Serisi su bazlıdır, düşük VOC değerine sahiptir. Uygulama sırasında rahatsız edici kokusu yoktur.

Kolay Uygulama
Momento Serisi boyacı dostudur, rahat uygulanır. Yüzeye hızlı yayılır, uygulama süresini azaltarak zaman­dan tasarruf sağlar. Sıçrama, damlama yapmayacak şekilde formüle edilmiştir.

ISI YALITIMLI ( MANTOLAMA) DURAL YAPI GÜVENCESİ İLE

Isı yalıtımı binada yalıtım sağlanması için dış cepheye uygulanan bir sistemdir. Isı yalıtımı ile hem kendiniz hem de çevreniz için fayda sağlarsınız. Tekniğine uygun bir ısı yalıtımı uygulaması %50 enerji tasarrufu demektir! Birbirinden estetik dış cephe ısı yalıtımı sistemleriyle binanızın görünümünü güzelleştirirken yapının korunmasına da katkı sağlarsınız.

RENKLENDİRME SİSTEMİ
Isparta Fawori boya bayisi olan Dural Yapı'da kullanılan Faworimix renklendirme sistemi ile yüzbinlerce farklı renk alternatifi sunmaktadır.


Adres:Halife Sultan, Adnan Menderes Blv. No:76 (Demirköprü halı saha altı)
Telefon:0533 256 23 41
 
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Örnek İç Cephe Boya Uygulamaları

İç Cephe Örnek Uygulamalar

İç Cephe Örnek Uygulamalar

İç Cephe Örnek Uygulamalar

İç Cephe Örnek Uygulamalar

İç Cephe Örnek Uygulamalar

İç Cephe Örnek Uygulamalar

İç Cephe Örnek Uygulamalar

İç Cephe Örnek Uygulamalar

İç Cephe Örnek Uygulamalar

İç Cephe Örnek Uygulamalar

İç Cephe Örnek Uygulamalarü

İç Cephe Örnek Uygulamalar

İç Cephe Örnek Uygulamalar

İç Cephe Örnek Uygulamalar

İç Cephe Örnek Uygulamalar

İç Cephe Örnek Uygulamalar

İç Cephe Örnek Uygulamalar

İç Cephe Örnek Uygulamalar

Örnek Dış Cephe Boya Uygulamaları

Dış Cephe Örnek Uygulamalar

Dış Cephe Örnek Uygulamalar

Dış Cephe Örnek Uygulamalar

Dış Cephe Örnek Uygulamalar

Dış Cephe Örnek Uygulamalar

Dış Cephe Örnek Uygulamalar

Dış Cephe Örnek Uygulamalar

Dış Cephe Örnek Uygulamalar

Dış Cephe Örnek Uygulamalar

Dış Cephe Örnek Uygulamalar

Dış Cephe Örnek Uygulamalar

Dış Cephe Örnek Uygulamalar

Dış Cephe Örnek Uygulamalar

Dış Cephe Örnek Uygulamalar

Dış Cephe Örnek Uygulamalar

Dış Cephe Örnek Uygulamalar

Dış Cephe Örnek Uygulamalar

Dış Cephe Örnek Uygulamalar

Dış Cephe Örnek Uygulamalar

Dış Cephe Örnek Uygulamalar

Dış Cephe Örnek Uygulamalar
 
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