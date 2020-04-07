"VİRÜS HÜCREDE GİZLENDİ VE TEKRAR AKTİF HALE GELDİ"

SORUN TEST SONUÇLARINDA MI?

JAPONYA'DA DA BENZER GELİŞME YAŞANMIŞTI

MAYMUNLAR ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA TAM TERSİNİ SÖYLÜYOR

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadelede herkesin parmakla gösterdiği Güney Kore'de bilim insanlarını da şaşırtan bir gelişme yaşandı.Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansında yer alan habere göre; ülkede virüsün merkezi olan Daegu kentinde daha önce karantinaya alınan ve tedavileri tamamlandıktan sonra evlerine dönen 51 kişide tekrar koronavirüs tespit edildi. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) Genel Sekreteri Jung Eun-kyeong, hastalığa yakalanan bu kişilerin yeniden enfekte olmadığını, virüsün vücudun hücrelerinde gizlenerek yeniden aktif hale geldiğini düşündüklerini açıkladı.Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) Genel Sekreteri Jung Eun-kyeong...İngiliz Daily Mail'e konu hakkında konuşan bazı uzmanlar ise, bu hastaların karantinadan bırakılmadan önce yapılan son testlerinin sonucunun doğruyu yansıtmadığını, bu kişilerin aslında hala enfekte olduğunu ancak testin bunu ortaya çıkartamadığını söyledi.Japonya'da da benzer bir olay yaşanmıştı. Ülkede, yaşlı bir erkek ve kadının yeniden enfekte olduğu bildirilmiş ve hastalığın nüksetmesi endişelere neden olmuştu.16 Mart'ta yayınlanan ve maymunlar üzerinde yapılan bir araştırmada, hayvanların laboratuvarda enfekte olduktan sonra koronavirüse karşı bağışıklık geliştirdiği belirtilmişti.