Ispartalı Yerel Yazar ve Şairlerimizle 4. Kitap Fuarında standımızda sizleri bekliyoruz...
FUARA KATILACAK YEREL YAZARLARIMIZIN İSİMLERİ
- Canan Aydın
- Adnan Taşar
- Ahmet Şen
- Ali Tanyıldız
- Burak Elmacı
- Cemaliye Bardakçı
- Çiğdem Güven
- Durmuş Kaya
- Fatma Uçarlar
- Gülser Hünük
- Hatice Kuzgun
- İsmet Eryılmaz
- Mehmet Pektaş
- Mehmet Sami Şepitçi
- Muzaffer Çelik
- Müjgan Yıldızhan
- Nuray Ayhan
- Onur Sarıkaya
- Onu Uzer
- Ramazan Topraklı
- Reyhan Uluyol
- Şeref Çırak
- Şerife Serap Şakir
- Tekin Kılınç
- Ubeyde Fatih Köse
- Zeki Çelik
- Zeki Uysal
Isparta Belediyesi