KESTEL GARANTİ, ISPARTA’DA GÖZLER TFF’DE, KARAMAN BEKLEMEDE

Türkiye Futbol Federasyonu, ligleri tatil ettiği günden itibaren değişik bir çok seçenek hazırlandı ve bunların üstüne de bir çok tahmin yapıldı. Aylardır bir çok duyum aldık. Aldığımız duyumlar bugün yarın resmiyete kavuşacak derken planlar her seferinde değişti, açıklama sürekli ertelendi. Ha bugün ha yarın derken aylar geçti. TFF, Süper Ligden başlayarak 2. Amatör'e kadar bütün ligler için değişik kararlar aldı, açıkladı. Bugün yarın nihai kararda açıklanacak ve %99,9 LİGLER TESCİL EDİLECEK !

Peki bu gerçekleşirse neler olacak? İşte bunları ele aldığımız bu yazıyı sizlere hazırladık.

Ligimizi hatta grubumuz ilgilendiren planlardan bahsedelim biraz da.

A Planı: Sadece liderler 3. lige alınacak , düşme olmayacak !

B Planı: Sadece liderler 3. lige alınacak, bazı şampiyonluk şansı devam eden il takımlarından seçme yapılıp 3. lige alınacak, düşme olmayacak !

C Planı: Sadece liderler 3. lige alınacak, 2. sıradakiler Play-off oynayacak ve oradan da 5 veya 6 takım 3.lige alınacak, düşme olmayacak !

D Planı: Gruplarında İlk 2 sıraya alan takımlar bir üst lige çıkacaklar ve düşme olmayacak !

E Planı: Gruplarında İlk 2 sıraya alan takımlar bir üst lige çıkacaklar, 3. sıradakiler Play-off oynayacak ve düşme olmayacak !

F Planı: Gruplarında şampiyonluk iddiası olan takımlar bir üst lige alınacak ve düşme olmayacak !

Görmüş olduğunuz gibi Kestelspor, Isparta 32 Spor ve Karaman Bld. Spor'un şansı hala korunmakta. Buradaki nihai karar ne olacak görücez. Kesin karar açıklanmadan önce birde GELECEK SEZON için SAL'dan ya da 1. Amatörden (olmayan illerde) hangi takımlar ligimizde olacak ona bakalım.

Statü gereği ligimizde takımlar; Antalya, Konya ve Denizli 3’er, Muğla 2, Karaman, Burdur ve Isparta 1’er temsilci ile yer alıyorlar. Düşme olmayacağı için seneye hangi ilden hangi takımlar yer alacak şöyle bir bakalım. Bunlar kesinlik kazanmamış yüksek olasılıkla olmasını beklediğimiz tahminlerdir.

Antalya; Bütün planlarda Kestel Spor bir üst lige alındığından, Manavgat Bld. Spor ve Kepez Bld. Spor seneye BAL'a devam edecekler. SAL'da aynı puanla zirvede olan iki ekip, Korkuteli Bld. Spor ve Demre Bld. Spor'da önümüzdeki sene BAL'da olacaklar.

Burdur; Burdur MAKÜ ve Bucak Bld. Oğuzhan Spor seneye BAL'a devam edecekler. Burdur'da 1.Amatörde normal sezonu zirvede tamamlayan ve play-off grubunda da lider olan Yeşilova Bld. Spor önümüzdeki sene BAL'da olacak.

Denizli; Sarayköyspor ve Çal Bld. Spor seneye BAL'a devam edecekler. SAL'da ilk iki sırada yeralan Serinhisarspor ve Bağbaşı Zeytinköyspor önümüzdeki sene BAL'da olacak.

Isparta; Isparta 32 Spor bir üst lige alınsa da alınmasa da Isparta 32 Emrespor önümüzdeki sene BAL'da olacak.

Karaman; Karaman Bld. Spor bir üst lige alınsa da alınmasa da Karaman'dan bir takım daha önümüzdeki sene BAL'da olacak fakat Karaman ilinde 1.Amatör Play-Off maçları oynanmadığından bu takım kim olacak bizde bilemiyoruz.

Konya; Akşehirspor, Konya Ereğlispor ve Sarayönü Bld. Spor seneye BAL'a devam edecekler. SAL'da şampiyon olan Gölyazı Bld. Spor ve 2. sıradaki Çatalhüyük Çumra Bld. Spor önümüzdeki sene BAL'da olacak.

Muğla; Ortaca Bld. Spor ve Yatağanspor seneye BAL'a devam edecekler. Ayrıca SAL'da şampiyonluğu garantilemek için 2 puana ihtiyacı olan Gümüşlükspor önümüzdeki sene BAL'da olacak.



Kaynak: Bölgesel Amatör Lig 7.Grup



