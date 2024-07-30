Keçiborlu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Isparta - 27 Temmuz 2024: Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde tacirlerine yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda, Antalya ilinden Afyonkarahisar iline iki şahsın uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı.

Keçiborlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, iki şüphelinin bulunduğu araçta yapılan arama sonucunda 60 gram esrar, 5 gram eroin ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamak ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.