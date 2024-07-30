Dolandırıcılık Şüphelisi İstanbul'da Yakalandı

Isparta - 11 Temmuz 2024: Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne müracaatta bulunan A.İ.S. isimli şahıs, kendisini telefonla arayarak bankacı olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmeleriyle banka hesaplarından 25.000 USD ve 1.000.000 TL'yi şüpheliye ait banka hesaplarına transfer ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, şüphelinin hesabına aktarılan tutar, banka görevlilerinin şüpheli işlem gerekçesiyle hesaba bloke koyması sayesinde maddi zararın önüne geçilmiştir. Devam eden araştırmalarda, şüpheli hesap sahibinin İstanbul'da ikamet eden E.C.G. olduğu tespit edilmiştir. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan koordineli çalışma sonrası E.C.G. yakalanmış ve adli makamlarca tutuklanmıştır.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.