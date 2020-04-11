KAHRAMANMARAŞ DÜRÜM EVİ LEZZETLERİ SİZLERİ BEKLİYOR!
ISPARTA'NIN LEZZET NOKTASINDA HİZMET DEVAM EDİYOR!
Maraşlı Kazım Usta'nın mangal ateşinde hazırladığı Adana, Urfa usulü et, tavuk ve ciğer dürümlerden mahrum kalmayın! 10 numara efsane lezzet!
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece gel-al hizmeti sunan Kahramanmaaraş dürüm evi telefonla yada whatsapp üzerinden sipariş kabul ediyor.
Kahramanmaraş'lı Kazım usta'nın hazırladığı dürümler doğudan gelen organik baharatlardan yapılmaktadır.
Arayın siparişiniz hemen mangalda pişmeye başlasın!
Whatsapp:0534 080 61 24