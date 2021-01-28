Görev yaptıkları süre boyunca ilçelerinde başarılı çalışmalar gerçekleştiren, Aksu Kaymakam Vekili Pınar Uz, Yenişarbademli Kaymakam Vekili Şeyma Polat ve Gönen Kaymakam Vekili Yunus Coşkun görev sürelerinin dolması üzerine ilimize veda ettiler. Vali Ömer Seymenoğlu, görev süreleri dolan kaymakamlarımızı kabul ederek ilimize verdikleri hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür etti, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Vali Seymenoğlu kaymakamlarımıza Teşekkür Belgesi ve ilimizin yöresel ürünlerinden de takdim etti.