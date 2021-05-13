Sayın Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN'ın Ramazan Bayramı mesajı;

Dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye vardığı bir Ramazan Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğu ve sevincini yaşıyoruz. Toplumsal yaşamımızda önemli yeri bulunan bayramlarımız, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut ve sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan özel günlerdir. Bu bayramı ne yazık ki ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını gölgesinde geçireceğiz.

Ramazan Bayramı’nda Devletimizin aldığı sokağa çıkma kısıtlaması kararı doğrultusunda her türlü tedbir alınarak, bütün kurallara uyacağınız konusunda siz değerli vatandaşlarımıza olan güvencim tamdır.

Hepimizin sağlığı için, gelecek bayramları hep birlikte kutlayabilmek, eski bayramlarımızdaki gibi neşeli ve sağlıklı bayramlara kavuşabilmek için lütfen kurallara uyalım.

Ramazan Bayramımızın Ülkemiz ve bütün İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, beraber nice bayramlara huzur ve esenlik içinde kavuşmayı, bu manevi atmosferin ve bayramın güzel coşkusunun daim olmasını temenni ediyorum. Hayırlı Bayramlar.



Uluborlu Kaymakamlığı

