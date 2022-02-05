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KAYA BALIK: ''EN TAZESİ DENİZDE VE BİZDE!''

KAYA BALIK: ''EN TAZESİ DENİZDE VE BİZDE!''
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
 HER BÜTÇEYE GÖRE 75 TÜR BALIK
Isparta Kaya Balık'ta kilosu  25₺'den 275₺ fiyat aralığında her bütçeye uygun 75 tür deniz mahsülü bulunuyor.
Geniş ürün yelpazesi ile isteyene temizlenmiş kılçıksız, flato veya bütün balık hazırlanıyor. isteyene de otantik atmosferi ile Kaya Balık Evi'nde ızgarada, mangalda yada tavada pişirilmiş balık menüsü hazırlanıyor.
Kaya Balık Evi sizlere ailecek gidebileceğiniz   denizin uzaklığını hissettirmeden taptaze balığın tadını çıkarabileceğiniz, rahat, temiz  ve samimi bir atmosfer sunuyor.

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA
WhatsApp: Tıkla ara 0 530 072 21 80
Telefon Tıkla Ara:  0246 220 20 70 
 
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