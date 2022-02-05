HER BÜTÇEYE GÖRE 75 TÜR BALIK
Isparta Kaya Balık'ta kilosu 25₺'den 275₺ fiyat aralığında her bütçeye uygun 75 tür deniz mahsülü bulunuyor.
Geniş ürün yelpazesi ile isteyene temizlenmiş kılçıksız, flato veya bütün balık hazırlanıyor. isteyene de otantik atmosferi ile Kaya Balık Evi'nde ızgarada, mangalda yada tavada pişirilmiş balık menüsü hazırlanıyor.
Kaya Balık Evi sizlere ailecek gidebileceğiniz denizin uzaklığını hissettirmeden taptaze balığın tadını çıkarabileceğiniz, rahat, temiz ve samimi bir atmosfer sunuyor.
Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA
WhatsApp: Tıkla ara 0 530 072 21 80
Telefon Tıkla Ara: 0246 220 20 70