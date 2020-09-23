Isparta İl Jandarma Komutanlığı Basın Duyurusu

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu, bir şahsın Senirkent ilçesi köylerinde, uyuşturucu madde satışı yapacağı bilgisi alınmıştır.19 Eylül 2020 tarihinde yapılan faaliyet neticesinde; A.Ç. (30), Y.U. (28), H.D. (31), H.Ç. (22) ve M.A.B. (26) isimli (5) şüpheli yakalanmış olup, yapılan üst ve araç aramasında, 12 gram Metamfetamin, 13 gram kubar esrar, 5 gram eroin. 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 6 adet paketlemede kullanılan kilitli poşet ve suçtan elde edilen 930 TL para ele geçirilmiştir.Şüphelilerden (A.Ç) uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanarak İsparta E Tipi KPCİK’na teslim edilmiş, diğer şüpheliler hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan adli işlem yapılmıştır.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.