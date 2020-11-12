EFSANE TADIYLA İZMİR KUMRUSU ARTIK ISPARTA'DA

KUMRUCUM MENÜLERİ VE FİYATLARI

Kumru ------------- 10 TL

Yengen ------------- 12 TL

Karışık Sandviç - 12 TL

Bomba Sandviç -- 14 TL

Hamburger --------- 15 TL

Cheeseburger ----- 17 TL

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Ekrem Çoşkun Ekspres Döner Yanı















Meşhur İzmir kumrusu Isparta'ya geldi. Kumrucum Isparta'da hizmete açıldı.Ekmeğin içerisine İzmir kaşar Peyniri, Sucuk, Salam ile Domates konulalarak yapılan kumrular tamamen İzmirli ustalar tarfanından hazırlanıyor. Doyurucu etkisiyle yiyen adeta bir daha acıkmıyor!Ayrıca Kumrucum'da,yengen,sandviç ve ev yapımı köfteden yapılan hamburger de bulunmaktadır.Çok yakında yemek sepetinde...