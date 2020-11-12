EFSANE TADIYLA İZMİR KUMRUSU ARTIK ISPARTA'DA
''İzmir'den Taşan Kumru Lezzeti' Meşhur İzmir kumrusu Isparta'ya geldi. Kumrucum Isparta'da hizmete açıldı.
Ekmeğin içerisine İzmir kaşar Peyniri, Sucuk, Salam ile Domates konulalarak yapılan kumrular tamamen İzmirli ustalar tarfanından hazırlanıyor. Doyurucu etkisiyle yiyen adeta bir daha acıkmıyor!
Ayrıca Kumrucum'da,yengen,sandviç ve ev yapımı köfteden yapılan hamburger de bulunmaktadır.
KUMRUCUM MENÜLERİ VE FİYATLARI
- Kumru ------------- 10 TL
- Yengen ------------- 12 TL
- Karışık Sandviç - 12 TL
- Bomba Sandviç --14 TL
- Hamburger ---------15 TL
- Cheeseburger -----17 TL
Çok yakında yemek sepetinde...