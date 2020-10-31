ITSO MECLİSİ’NİN AĞIR MİSAFİRLERİ VARDI

2 URGE PROJESİ DAHA YAPMAK İSTİYORUZ

BÜYÜK OVA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMELİ

MESLEK LİSELERİ AYAĞA KALDIRILMALI

EXİMBANK KURULMALI

SENTETİK İLE DOĞAL BİRBİRİNDEN AYRILMALI

KALKINMA İDARESİ İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ

TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Milletvekili Mehmet Gökgöz ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ITSO Meclisi’nin ekim ayı toplantısına katıldı, işadamlarının sorunlarını dinlediler.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın Ekim ayı meclis toplantısı konferans salonunda mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Osman Şahlan başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ağır misafirleri vardı. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, meclisin misafiri oldu. AK Parti İl Başkanı Osman Zabun da izleyiciler arasında yer aldı.ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan, TBMM Başkanvekili Bilgiç, Milletvekili Gökgöz ve Belediye Başkanı Başdeğirmen’e katılımlarından ötürü teşekkür ederek toplantıyı açtı. ITSO Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporunun meclise sunulmasından sonra Başkan Mustafa Tutar bir konuşma yaptı.Dünyanın ve Türkiye’nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Tutar, güçlü ekonomiye dikkat çekti. Türkiye’nin bu süreçten daha güçlenerek ve büyüyerek çıkacağını savunan Tutar, şöyle konuştu:“Dünya ve ülkemiz sıkıntılı süreçten geçiyor. İnanıyoruz ki ülkemiz bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacak. Bu yıl yaş sebze ve meyve sektöründe ihracat rekoru kırdık. Şu an elma fiyatı çok iyi. Elma şu an 2.5 TL’den satılıyor. Odamızın URGE projesi ile elmanın ihracatı arttı. Oda olarak mobilya ve kozmetik sektöründe URGE projesi yapmak istiyoruz.Büyük ova yönetmeliği nedeniyle tarımsal yatırımlar yapılamıyor. Depoculuğun ve paketleme üzerine yatırım yapamıyoruz. Değişiklik yapılmasını istiyoruz.Bu süreçte meslek liseleri öne çıktı. TOBB EML dezenfektan imalatı yaparak ihtiyacı karşıladı. Sanayide fabrikalar eleman sıkıntısı yaşıyor. Gezdiğimiz işyerlerinde eleman ihtiyacı göze çarpıyor. Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde meslek liselerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.Isparta ve Burdur’un ihracatı 500 milyon TL. Isparta’da Türk Eximbank Şubesi yok. Antalya’da sıkıntılar yaşanıyor. Isparta’da temsilcilik istiyoruz. Mekân ve yer sağlamayı taahhüt ediyoruz.Gülsuyu konusunda çalışma başlatmıştık. Gülsuyu sadece Isparta’da üretilebilir. Gerçek Gülsuyu ile sentetik ayrılsın. Farkındalık olsun. Gerçek Gülsuyu Isparta’da üretilir farkındalığı oluşturulmalı.Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi çalışmamız oldu. Örnekleri var. GAP var. Isparta ve Burdur olarak Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi için planlama yapılmalı. Bu konuda destek bekliyoruz.”Meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde TBMM Başkanvekili Bilgiç, Milletvekili Gökgöz ile Belediye Başkanı Başdeğirmen, ITSO meclis üyesi işadamlarının sorunlarını dinledi.