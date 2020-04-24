GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

ITB Başkanı Adar: ''...düzenleme ve destek gelmeli''

ITB Başkanı Adar: ''...düzenleme ve destek gelmeli''
ISPARTA
46 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
ITB HABER BÜLTENİ

Başkanımız Ahmet Adar Salgın Sürecinde Piyasaları ve Düzenlemeleri Değerlendirdi
Isparta Ticaret Borsası Başkanımız Ahmet Adar, Soner Toros’un Instagram (son32isparta) canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Pazar kapatmanın salgın riskini artırdığını vurgulayan Başkanımız Ahmet Adar, şöyle konuştu:
Salı ve Karaağaç Pazarlarının kapatılması ile yoğunlaşan diğer pazarlar, marketler ve manavlarda yan yana, dip dibe alışveriş yapılmasına neden olunduğunu söyledi. Başkanımız Adar, “gerekirse pazarların sayısını çoğaltalım, çalışma saatini uzatalım, pazarları her gün açık tutalım.

BANKALARDA ZAMAN KISITLAMASI DOĞRU DEĞİL
“Kendim sebze ve meyve işi ile ilgileniyorum. Salı Pazarımız kapatıldı. Yeni alınan bir kararla Pazar günü olan Karaağaç Pazarı da kapatıldı. Pazarları kapatmaktan ziyade pazarları daha uzun saate yaymamız, her güne yaymamız gerekiyor. Pazarları artırmamız gerekiyor. Bazı uygulamalarda yanlışlıklar var. Çoğu bankalarda zaman kısıtlaması yapıldı. Zaman kısa olduğu için bankaların önünde yüzlerce kişiyi görüyoruz. Bu salgın açısından değerlendirdiğimizde ‘tamam evde kalalım’ ama insanların mecbur olduğu konuları var. Ödemelerini yapmak zorundalar. Kamu bankalarının yada özel bankaların önünde yüzlerce insan var. Birçok şeye dikkat edilmiyor.

KAPATMAYALIM AKSİNE ARTIRALIM
Pazarları kapattığımız zaman insanları daha küçük alanlara yönlendiriyoruz. Sosyal mesafeyi bırakın yan yana, dip dibe alışverişe yönlendiriyoruz. Açık havada, Isparta’nın esnafı, üreticisi ve tüccarı ile birlikte pazar faaliyeti olması daha iyi değil mi? Gerekirse pazarların sayısını çoğaltalım, çalışma saatlerini artıralım. Ama biz pazarları kapatıyoruz. Hangi gerekçe ve hangi mantıkla bu pazarlar kapatılıyor. Sosyal mesafeyi önleyeceğimize hastalığın çoğalmasını tetikliyoruz. Pazar günü Karaağaç Pazarı kapalı diye, Çarşamba günü 200 metre ilerideki Kapalı Pazar yerinde insanlar üst üste alışveriş yaptı. Kontrolleri daha iyi yaparak, zamanı yayarak, günü yayarak üst düzey çalışma yapmamız gerekiyor. İlgili kişiler kamu, kurum ve kuruluşlar ile görüşüyor. İnşallah çözüme kavuşur. Birşeyleri kısıtlayarak engelleyemiyoruz. Rahatlatarak çözüm bulmalıyız. Çözüm odaklı çalışmalar yapılmalıdır. Bunları sayın büyüklerimiz de görüyorlardır. Çözüm bulunacağına inanıyoruz.”

TEYAKKUZDAYIZ
Isparta Ticaret Borsası Başkanımız Ahmet Adar, sebze-meyve temini ve ticareti yapan hal esnafının 45 gündür teyakkuzda olduğunu, gıdaya erişimi noktasında hiçbir sıkıntı yaşatılmadığını söyledi.
Başkan Adar, şöyle devam etti:

DÜNYADAN ÇOK İYİ DURUMDAYIZ
Dünyadaki başlayan bu süreçte Türkiyemiz gerçekten emin adımlarla ilerliyor. Şöyle baktığımız zaman dünyadan çok çok iyi durumdayız. İnşallah daha iyi durumda oluruz. Biran önce ülkemizde ve tüm dünyada bitmesini temenni ediyorum. Koronavirüs ülkemizde birçok şeyi etkilemiş durumda. Bu süreçte tarım ekonomisinin ne denli önemli olduğunu hep birlikte görüyoruz.

EĞER İHRACAT DURDURULMASAYDI LİMONU KAÇA YİYOR OLACAKTIK?
Ülkemiz tarımda bütün imkanlara sahip. Bugün patates, soğan, liman, elma olsun üretebiliyoruz. 4 elmanın birini Isparta’da üretiyoruz. Tüm dünyaya satıyoruz. Halen elmamız var. Patates ve soğanda dalgalanma yaşanmadı. Limonda üretimde iyi noktadayız. Daha iyi olabiliriz. Devletimizin destekleriyle birlikte üretimi eksik olan ürünler artırılıyor. Bakanlığımızın çalışmalarını taktirle izliyoruz. Eviniz, arabanız, paranız olsa da tarımın ne kadar önemli olduğunu görerek yaşıyoruz. Sebze ve meyvenin önemini görüyoruz.

SEBZE VE MEYVE SEKTÖRÜ CANLA-BAŞLA ÇALIŞIYOR
Şu anda 31 büyükşehirde uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında sebze ve meyve sektörüne herhangi bir kısıtlama ve yasak yok. Bu nedenle Türkiye’nin her yerine ürün sağlıklı bir şekilde ulaşıyor. Üretici bölgeleri Antalya, Adana, Mersin… Buralarda hasat durumu iyi. Tüccarlar malını alıp, Türkiye’nin her yerine sevk edebiliyor. Bir sıkıntı yaşanmıyor.

DEVLETİN ALDIĞI KARARLARLA TÜKETİCİ KORUNDU
Biz şu anda yaklaşık 45 gündür Türkiye’de sebze-meyve sektöründe çalışan esnaflarımızın hepsi teyakkuz halinde. Bütün komisyoncu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bu sektörün önemi çok büyük. Tarım dünyada çok önemli. Bugün baktığımız zaman çoğu ürünlerin ihracatında kısıtlama yapıldı. Patates, soğan ve limonda kısıtlama var. Eğer kısıtlama olmasaydı tüketicimiz yüksek fiyatlara ürün alacaktır. Devletimiz çok ciddi kararlar aldı. Bu kararlar ile tüketici korundu. Açık verdiğimiz ürünler oldu. Örnek verecek olursak sarımsak. Mısır ve İran’dan sarımsak getirerek çözüm bulduk. Bizim bu ürünlerin üretimini yapmamız lazım. Boş arazilerimiz var. Hazine arazilerinin tarıma kiralanması kararını destekliyoruz. Üretimimizi artırmamız, ticaretimizi artırmamız gerekiyor.” dedi.
Hayvancılık sektöründe son dönmede yaşanan sıkıntılara değinen Başkan ADAR şunları kaydetti;

YEM FİYATLARINA DÜZENLEME VE DESTEK GELMELİ
Salgın sürecinde ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenen sektörlerden birisi de hayvancılık sektörü.Süt ve et üreticileri zor durumda maalesef.
Son 1 aylık sürede yem fiyatlarında yaşanan yaklaşık 20 TL’lik artış üreticiyi olumsuz etkilemektedir. Bu artışta yem hammaddelerinin büyük bölümünün ithal olması ve kurda yaşanan artışlar temel sebep olarak göze çarpıyor.Ancak burada bir de büyük yem üreticilerinin oluşturduğu bir zincir var. Herkes bu süreçte bazı şeylerden fedakarlık etmeli.Herşey para değil! Bu zincir kırılmalıdır.Süt ve et üreticilerine sahip çıkılmalıdır. Hayvancılık yaşarsa yem sanayicileri var olacak. Bakanlığımız bu konuya müdahil olarak hammadde konusunda yem sanayicilerine, yem fiyatları konusunda ise üreticilere gerekli desteği vermelidir.Süt olmazsa et olmaz diye bu söz vardır.Bu sektörde herşey birbirine zincirleme olarak bağlı. Bu yüzden süte de gereken hassasiyet gösterilmeli.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, takım elbise ve iç mekan
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bakan müjdeyi verdi Ücretsiz verilecek!
Burdur'da yangın
Isparta'da o belde karantinaya alındı
Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi
Isparta'da vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu
Bakanlık açıkladı! Türkiye'de can kaybı ve vaka sayısı
Haber: Antalyalı Örümcek Adam 23 Nisan’da çocukları sevindirdi
Haber: Isparta’nın ilk mebusları dualarla anıldı
Isparta'da 23 Nisan kutlama töreni...maske takıldı ve sosyal mesafeye dikkat edildi
Bakan Varank yeni müjdeyi duyurdu! İşte yerli solunum cihazının üretim hikayesi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLANIYOR
Kamu bankalarının destek paketi vatandaşa "ilaç" gibi geldi
ISPARTA'DA SDÜ'DEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI
Isparta sağlık camiasından videolu 23 Nisan ve 100. yıl mesajı
Rektör Çarıkçı’nın “TBMM’nin Açılışının 100. Yılı” ve “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” Mesajı
Türkiye'nin Gülü Isparta'da elma ağaçları çiçek açtı
Ev ortamı karantinaya uygun olmayanlar oraya gidecek
31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı Peki kimler muaf?
Burdur'da arpa yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
SDÜ Akademik Oda Orkestrası'ndan "Isparta'dan çıktım yola" türküsü
Bakanlık açıkladı: Türkiye'de can kaybı ve vaka sayısı
Türkiye'de umut veren yeni gelişme ilk kez uygulandı iyileşme başladı...
Tüm Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik duyurdu
Isparta'da terör örgütünü öven şahıslara TEM'den operasyon!
İki yeni destek ödemesi başlıyor! Çalışanlardan IBAN'lar istenmeye başlandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldıIsparta İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı18 Nisan 2020
Dural Yapı'dan yüzde 19 indirim fırsatı...Dural Yapı'dan yüzde 19 indirim fırsatı...17 Nisan 2020
Bakanlık'tan açıklama geldi... ihlal edenler ceza yedi!Bakanlık'tan açıklama geldi... ihlal edenler ceza yedi!19 Nisan 2020
Isparta'da mermer ocağındaki kazada sürücü öldü!Isparta'da mermer ocağındaki kazada sürücü öldü!20 Nisan 2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 19 sayılı kararı yayınlandıIsparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 19 sayılı kararı yayınlandı17 Nisan 2020
Isparta'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulunduIsparta'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu18 Nisan 2020
Yeni başvuru yapacaklar dikkat! Ödemeler başladıYeni başvuru yapacaklar dikkat! Ödemeler başladı19 Nisan 2020
Tüm Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik duyurduTüm Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik duyurdu22 Nisan 2020
Salgın ne zaman bitecek? Erdoğan cevapladı...Salgın ne zaman bitecek? Erdoğan cevapladı...20 Nisan 2020
Yeni haber: Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlarYeni haber: Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar20 Nisan 2020
Isparta'da ruhsatsız silah operasyonu! torpido gözüne gizlenmiş...Isparta'da ruhsatsız silah operasyonu! torpido gözüne gizlenmiş...20 Nisan 2020
Üst düzey tedbir alınarak Isparta'da Öğrenci Yurdu'na yerleştirildiÜst düzey tedbir alınarak Isparta'da Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi17 Nisan 2020
İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge haberi...İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge haberi...21 Nisan 2020
Esnafa Isparta'da üretilen maske ve kolonya dağıtıldıEsnafa Isparta'da üretilen maske ve kolonya dağıtıldı18 Nisan 2020
Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'ye seslendiBakan Fahrettin Koca, Türkiye'ye seslendi19 Nisan 2020
Koronayı yenen doktor tavsiye etti...yemeklere 1 tatlı kaşığı koyun...Koronayı yenen doktor tavsiye etti...yemeklere 1 tatlı kaşığı koyun...18 Nisan 2020
Başdeğirmen'den Kaymakkapı MesajıBaşdeğirmen'den Kaymakkapı Mesajı18 Nisan 2020
Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı otomobil refüje çıktıIsparta'da trafik kazası: 2 yaralı otomobil refüje çıktı18 Nisan 2020
Isparta'da kaçak balık avcılarına 5 bin lira cezaIsparta'da kaçak balık avcılarına 5 bin lira ceza20 Nisan 2020
BDDK'den krediler için yeni düzenleme geldiBDDK'den krediler için yeni düzenleme geldi18 Nisan 2020