Isparta Orman Bölge Müdürümüz Sütçüler ve Eğirdir’de Silvikültürel Çalışmaları Yerinde Denetledi

Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy, Sütçüler ve Eğirdir Orman İşletme Müdürlüklerinde çalışmaları yerinde denetledi ve silvikültürel çalışmalarla ilgili arazi tatbikatına katıldı.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy,un Sütçüler İşletme Müdürlüğüne yapmış olduğu çalışma ziyaretinde Çandır Orman İşletme Şefliğinde 2020 yılı silvikütür çalışmalarına yönelik sıklık bakımı, gençlik bakımı ve budama çalışmalarıyla ilgili göreve yeni başlayan sözleşmeli orman mühendisleriyle uygulama yapıldı. Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy’a Silvikültür ve Ağaçlandırma Şube Müdürü Ahmet Şahan, Sütçüler İşletme Müdürü Ayhan Arat, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza memurları eşlik etti.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy,un Eğirdir İşletme Müdürlüğüne yapmış olduğu çalışma ziyaretinde de Aşağıgökdere Orman İşletme Şefliğinde 2020 yılı silvikütür çalışmalarına yönelik sıklık bakımı, gençlik bakımı ve budama çalışmalarıyla ilgili göreve yeni başlayan sözleşmeli orman mühendisleriyle uygulama yapıldı. Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy’a Silvikültür ve Ağaçlandırma Şube Müdürü Ahmet Şahan, Eğirdir İşletme Müdürü Zafer Korkmaz, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza memurları eşlik etti.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Sütçüler İşletmesi Çandır ve Eğirdir İşletmesi Aşağıgökdere Şeflilerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilen silvikültür çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak programların güvenlik kuralları çerçevesinde zamanında ve başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için talimatta bulunarak göreve yeni başlayan personele ormancılık camiasının yeni neferleri olarak çalışma hayatlarının sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçmesini diledi.Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Sütçüler ve Eğirdir Orman İşletme Müdürlüklerinde göreve yeni başlayan Orman Mühendislerine ve Orman Muhafaza Memurlarına hitap ederek; Teşkilatımızın çalışma prensipleri, protokol kuralları ve iletişim teknikleri konularında bilgilendirme yaparak, Ülkemizin ve Teşkilatımızın iyi insanlara ve işini iyi yapan çalışanlara ihtiyacı olduğunu, bu nedenle okuyarak, çalışarak kendilerini geliştirip, iyi insanlar ve işini iyi yapan çalışanlar olmalarını istedi.