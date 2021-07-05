Kim ne kadar maaş alıyor! İşte zamlı memur ve emekli maaşları (Temmuz 2021)

Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıkmış oldu.

Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.



Kaymakam 1. sınıf (1/4)

MEVCUT MAAŞ: 13.671

TOPLAM MAAŞ: 14.826



GENEL MÜDÜR 1/4

MEVCUT MAAŞ: 14,917

TOPLAM MAAŞ: 16,177



ŞUBE MÜDÜRÜ - LİSANS 1/4

MEVCUT MAAŞ: 7,862

TOPLAM MAAŞ: 8,526



MEMUR LİSANS 9/1

MEVCUT MAAŞ: 4,866

TOPLAM MAAŞ: 5,277



ÖĞRETMEN 1/4

MEVCUT MAAŞ: 6,074

TOPLAM MAAŞ: 6,587



BAŞKOMİSER 3/1

MEVCUT MAAŞ: 7,858

TOPLAM MAAŞ: 8,522



POLİS MEMURU 8/1

MEVCUT MAAŞ: 6,883

TOPLAM MAAŞ: 7,465



UZMAN DOKTOR 1/4

MEVCUT MAAŞ: 9,337

TOPLAM MAAŞ: 10,126



HEMŞİRE LİSANS 5/1

MEVCUT MAAŞ: 5,893

TOPLAM MAAŞ: 6,391



MÜHENDİS 1/4

MEVCUT MAAŞ: 8,025

TOPLAM MAAŞ: 8,703



TEKNİSYEN LİSE 11/1

MEVCUT MAAŞ: 5,063

TOPLAM MAAŞ: 5,491



ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

MEVCUT MAAŞ: 7,621

TOPLAM MAAŞ: 8,265



VAİZ 1/4

MEVCUT MAAŞ: 6,311

TOPLAM MAAŞ: 6,44



AVUKAT 1/4

MEVCUT MAAŞ: 7663

TOPLAM MAAŞ: 8,311



EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

MEVCUT MAAŞ: 4500

TOPLAM MAAŞ: 4,880



