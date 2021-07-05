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İŞTE ZAMLI YENİ MAAŞ LİSTESİ 2021 KİM NE KADAR ALIYOR?

İŞTE ZAMLI YENİ MAAŞ LİSTESİ 2021 KİM NE KADAR ALIYOR?
ISPARTA
G.Tarihi: 05.07.2021 12:02
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Kim ne kadar maaş alıyor! İşte zamlı memur ve emekli maaşları (Temmuz 2021)
Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıkmış oldu.
Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
MEVCUT MAAŞ:  13.671
TOPLAM MAAŞ: 14.826

GENEL MÜDÜR 1/4
MEVCUT MAAŞ: 14,917
TOPLAM MAAŞ: 16,177

ŞUBE MÜDÜRÜ - LİSANS 1/4
MEVCUT MAAŞ: 7,862
TOPLAM MAAŞ: 8,526

MEMUR LİSANS 9/1
MEVCUT MAAŞ: 4,866
TOPLAM MAAŞ: 5,277

ÖĞRETMEN 1/4
MEVCUT MAAŞ: 6,074
TOPLAM MAAŞ: 6,587

BAŞKOMİSER 3/1
MEVCUT MAAŞ: 7,858
TOPLAM MAAŞ: 8,522

POLİS MEMURU 8/1
MEVCUT MAAŞ: 6,883
TOPLAM MAAŞ: 7,465

UZMAN DOKTOR 1/4
MEVCUT MAAŞ: 9,337
TOPLAM MAAŞ: 10,126

HEMŞİRE LİSANS 5/1
MEVCUT MAAŞ: 5,893
TOPLAM MAAŞ: 6,391

MÜHENDİS 1/4
MEVCUT MAAŞ: 8,025
TOPLAM MAAŞ: 8,703

TEKNİSYEN LİSE 11/1
 MEVCUT MAAŞ: 5,063
TOPLAM MAAŞ: 5,491

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
 MEVCUT MAAŞ: 7,621
TOPLAM MAAŞ: 8,265

VAİZ 1/4
 MEVCUT MAAŞ: 6,311
TOPLAM MAAŞ: 6,44

AVUKAT 1/4
MEVCUT MAAŞ: 7663
TOPLAM MAAŞ: 8,311

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
MEVCUT MAAŞ: 4500
TOPLAM MAAŞ: 4,880
 
 
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