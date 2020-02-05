'Hentbol'un YILDIZLARI belli oldu

İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Okul Sporları Genç Kız - Erkek İl Birinciliği yarışmaları Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonunda final müsabakaları ile birlikte sona erdi.Müsabakaların sonunda Kızlarda Isparta Spor Lisesi birinci, Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi ikinci, Işıkkent Anadolu Lisesi üçüncü, Isparta Spor Lisesi birinci, Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi ikinci, Lokman Hekim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, olduDereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü