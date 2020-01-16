Isparta'ya yeni bulvar geliyor...!

Isparta'ya yeni bulvar geliyor...!
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Isparta yeni bulvarına kavuşuyor
 
SDÜ Doğu Yerleşkesi, Çünür Yenişehir’i Akkent ve Eğirdir Yoluna bağlayacak olan 2. alternatif bulvar açılmasına başlanırken, Fen İşleri Müdürlüğünce yolda dolgu çalışmaları gerçekleştiriliyor. Şehrin trafiğini hafifletmek adına ciddi çalışmalara imza atan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu yolumuzu da kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi. 
 
 
Isparta Belediyesi şehrin en öncelikli sorunlarından birisi olan ulaşıma yönelik çözümler noktasında ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesiyle birlikte kavşaklarda iyileştirme çalışması yapılırken, trafikte ciddi bir rahatlama gözlendi. Yine bunun yanı sıra SDÜ ile şehrin batı bölümüne ulaşan alternatif yolda açılarak hizmete sunuldu. Araçlar SDÜ Batı Yerleşkesinden çıkarak ITSO ve MEDDEM Hastanesi arkasından transit olarak Adliye kavşağına ulaşabiliyor.
İstanbul yolunu ciddi anlamda rahatlatan bu çalışmalara ek olarak yine Çünür ile Eğirdir yolunu birbirine bağlayacak olan ikinci alternatif yolun açılması işlemleriyle, yolda dolgu çalışmalarına başlandı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim vaatleri arasında yer alan alternatif yolun yapımı ile ilgili çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğünce sürdürülüyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi, Doğu Kampusu ile Eğirdir Yolu arasını birbirine bağlayacak olan 30 metre genişliğindeki yol 5 bin 200 metrelik bir uzunluğa sahip. Fen İşleri Müdürlüğü Eğirdir yolu ile Bozanönü arasındaki yol açma çalışmalarını tamamlarken, yol kodu için de dolgu çalışmalarını sürdürüyor. Bu bölgedeki yapılan çalışma ile de Isparta 289’uncu caddesi açılmış olacak.
Isparta şehir merkezinde değişik noktalarda bulunan ve trafiği aksatan, yol üzerinde kalan 5 evin karşılıklı mülk sahipleri ile anlaşılarak yıkıldığını ve yolların genişletildiğini hatırlatan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Seçim döneminde iki ana arter sözümüz vardı. SDÜ’den şehre gelen iki ana arterden birisi olan SDÜ Batı Kampusu-Adliye arası 25 metre genişliğindeki yolumuzdu. Bu yolumuzu açarak halkımızın kullanımına sunduk. İkincisi de yine SDÜ Doğu Kampusu bölgesi, Yeni Çünür Mahallesini Akkent’e ve Eğirdir yoluna bağlayan yolumuz. Eğirdir yolu-SDÜ arası yeni bir bulvar açımı için çalışmalarımız Eğirdir yolu bölgesinden başladı. Bu yolumuzun çalışmasını da kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.  

Isparta Belediyesi
 
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