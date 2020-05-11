Damgacı Sokak ve bölgedeki tarihi yapılar restorasyonla gün yüzüne çıkıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim vaatleri arasında bulunan Damgacı Sokak başta olmak üzere bölgede sokaklardaki tarihi yapıların restorasyonu ve sokak sağlıklaştırması için çalışmalar başladı. 29 evin restorasyonunun yapılacağını söyleyen Başkan Başdeğirmen, “Bu güzel evlerimizi eski hallerine döndürerek, hem geçmişi ayağa kaldıracağız hem de nostaljiyi yaşayacağız. Bu bölgede bir turizm alanı oluşacak” dedi.Isparta’da yıllardır ihmal edilmiş tarihi yapıların tekrar ayağa kaldırılması, gün yüzüne çıkarılması çalışmaları kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim vaatleri arasında bulunan tarihi yapıların restorasyonu ve sokak sağlıklaştırması için çalışmalar başladı. Ankara’dan gelen bir ekip Damgacı Sokak ve bölgesindeki tarihi yapılar ile çevrede incelemelerde bulundu.Proje çalışmaları başlayan ve 6 ay içerisinde bölgedeki 29 tarihi yapının restorasyonu ile sokak sağlıklaştırılması konularına ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen şunları söyledi:“Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum 2019 yılının ağustos ayında ekibiyle birlikte şehrimizi ziyaret etmişti. Bizler, bu ziyarette burada restorasyon yapılması gereken Damgacı Sokak ve diğer sokaklarımızdaki evlerimizi kendilerine anlatmıştık. Çalışmalar yapılması noktasında karar alınmıştı.Geçen süreç içerisinde birkaç kez de konuyla ilgili olarak Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Varank hanımla görüştük. Damgacı sokak ve diğer sokaklarımızda şu an ciddi bir çalışma başladı. Konuyla ilgili Ankara’dan bir heyet geldi. Bu bölgedeki 29 evimizin restorasyonuna başlanıyor. Bugünden itibaren süreç başladı. Sadece evlerimizin restorasyonu değil, sokak sağlıklaştırması, çevre düzenlemesi, altyapı, aydınlatmada yapılacak”Park ve restoranlarında olacağını, projelerin hazırlandığını ve 6 ay içerisinde inşaatların başlayacağını duyuran Başkan Başdeğirmen, “Heyet şu anda hangi evlerde nasıl bir bakım yapılacağını tespit ediyor. Proje bittikten sonra bu güzel evlerimizi eski hallerine döndürerek, hem geçmişi ayağa kaldıracağız hem de nostaljiyi yaşayacağız. Bu bölgede bir turizm alanı oluşacak. Bu yıl içesinde bölgenin değişmeye başladığını hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.