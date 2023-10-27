Isparta'nın Şehir İçi Ulaşımında Yenilikleri Açıladı

Isparta'da şehir içi ulaşımı sağlayan Özel Halk Otobüsleri Kooperatif'i, teknolojik altyapısını güncellemeye devam ediyor. Özellikle kent içi ulaşımı kolaylaştırmak ve modernize etmek amacıyla önemli adımlar atmışlar gibi görünüyor. İşte bu gelişmeleri özetleyen bazı önemli noktalar:

Dijital Kart Sistemi: Özel Halk Otobüsleri Kooperatif'i, kent içi ulaşımında dijital kart sistemine geçen ilk illerden biri olmuştur. Ancak bu sistemin artık eskimiş olması nedeniyle, cihazlarını yenileyerek vatandaşlara ve öğrencilere temasız kredi kartlarıyla otobüslere binme imkanı sunacaklarını açıklamışlardır. Temaşız Kredi Kartlarıyla Ödeme: Yenilenen cihazlar sayesinde, artık vatandaşlar otobüslere kent kartı kullanmadan temasız kredi kartlarıyla binebilecekler. Bu, kent sakinlerine kart taşıma yükünden kurtulma ve ödeme kolaylığı getirecektir. Kent Express Mobil Uygulaması: Ayrıca, Kent Express adlı bir mobil uygulama geliştirmişlerdir. Bu uygulama, vatandaşların ve öğrencilerin otobüs ücretlerini cep telefonları üzerinden ödeme yapmalarını sağlar. Böylece kart taşıma gerekliliği de ortadan kalkmış olacaktır. QR Kod Sistemi: Isparta'daki otobüs duraklarına QR kodlar ekleyerek, vatandaşların hangi duraktan hangi otobüsün kalkacağını öğrenmelerini kolaylaştırmayı planlamaktadırlar. Gelişmiş Yol Tarifi: Sistem, kullanıcılara hangi otobüse binmeleri gerektiğini, nereden inmeleri gerektiğini ve nasıl ulaşacaklarını belirten yol tarifleri sunar. Özellikle yeni gelen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak bir sistem olarak görünüyor.

Bu gelişmeler, Isparta şehir içi ulaşımının modern ve kullanıcı dostu hale getirilmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca, özellikle öğrenciler ve genç nüfus için bu teknolojik yeniliklerin oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir.