Isparta'nın Şehir İçi Ulaşımında Yenilikleri Açıladı

Isparta'da şehir içi ulaşımı sağlayan Özel Halk Otobüsleri Kooperatif'i, teknolojik altyapısını güncellemeye devam ediyor. Özellikle kent içi ulaşımı kolaylaştırmak ve modernize etmek amacıyla önemli adımlar atmışlar gibi görünüyor. İşte bu gelişmeleri özetleyen bazı önemli noktalar:
- Dijital Kart Sistemi: Özel Halk Otobüsleri Kooperatif'i, kent içi ulaşımında dijital kart sistemine geçen ilk illerden biri olmuştur. Ancak bu sistemin artık eskimiş olması nedeniyle, cihazlarını yenileyerek vatandaşlara ve öğrencilere temasız kredi kartlarıyla otobüslere binme imkanı sunacaklarını açıklamışlardır.
- Temaşız Kredi Kartlarıyla Ödeme: Yenilenen cihazlar sayesinde, artık vatandaşlar otobüslere kent kartı kullanmadan temasız kredi kartlarıyla binebilecekler. Bu, kent sakinlerine kart taşıma yükünden kurtulma ve ödeme kolaylığı getirecektir.
- Kent Express Mobil Uygulaması: Ayrıca, Kent Express adlı bir mobil uygulama geliştirmişlerdir. Bu uygulama, vatandaşların ve öğrencilerin otobüs ücretlerini cep telefonları üzerinden ödeme yapmalarını sağlar. Böylece kart taşıma gerekliliği de ortadan kalkmış olacaktır.
- QR Kod Sistemi: Isparta'daki otobüs duraklarına QR kodlar ekleyerek, vatandaşların hangi duraktan hangi otobüsün kalkacağını öğrenmelerini kolaylaştırmayı planlamaktadırlar.
- Gelişmiş Yol Tarifi: Sistem, kullanıcılara hangi otobüse binmeleri gerektiğini, nereden inmeleri gerektiğini ve nasıl ulaşacaklarını belirten yol tarifleri sunar. Özellikle yeni gelen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak bir sistem olarak görünüyor.
Bu gelişmeler, Isparta şehir içi ulaşımının modern ve kullanıcı dostu hale getirilmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca, özellikle öğrenciler ve genç nüfus için bu teknolojik yeniliklerin oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir.
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Isparta'da şehir içi ulaşımı sağlayan Özel Halk Otobüsleri Kooperatif'i teknolojik altyapısını geliştirmeye devam ediyor.
''Türkiye'deki örnek kooperatifiz. Yani çalışma sistemimizle, sahibi olduğumuz teknolojik altyapıyla, araç filolarımızla, araç kadememizle, akaryakat istasyonumuzla Türkiye'de örnek teşkil eden bir kooperatifiz.'' Dedi.
Kent İçi Ulaşım'da dijital kart sistemine geçen ilk illerden birinin Isparta olduğunu hatırlatan Özel Halk Otobüsleri Kooperatif'i Başkanı Faruk Daşdöner ancak dijital kart sisteminde artık eski özelliğini kaybetti.
Bu nedenle cihazlarımızı yeniledik ve vatandaşlarımızla öğrencilerimiz temasız kredi kartlarıyla otobüslerimize binebilecekler dedi.
''Dijital kart sistemine geçen ilk illerden bir tanesi Ispartaydı. Fakat zaman içerisinde geçmiş olduğumuz dijital kart sistemi artık demode olmaya başladı.
Çünkü çağın gereği, teknoloji sürekli hızlı şekilde akıyor, yenileniyor. Artık daha yeni şeyler yapmamız gerekiyordu.
Bu konuyla alakalı da Türkiye'de yine ilk defa olacak şekilde kendi elekronik biniş sistemine sahip olan tek kooperatif biziz.
KOSGEB ile yapmış olduğumuz bir proje gereği elektronik biniş sistemimiz olan Kent Express elektronik para toplama sistemimizi hayata geçirdik.
Vatandaşlarımız da şimdi otobüslerimizi görmeye başlamıştır. Eski cihazlarımızın yanında yeni cihazlarımızı taktık.
Şu an bir geçiş sürecindeyiz. Artık araçlarımızda yeni cihazlarımızda vatandaşlarımız kredi kartlarıyla temasız kredi kartlarıyla kent kartı olmadan otobüslerimize binebilecekler.''
Cep telefonlarına indirilebilen Kent Express uygulamasıyla da vatandaşla öğrencilerin otobüslerde ödeme yapabileceğini kaydeden başkan Daşdöner. Böylelikle artık kart taşımalarına da gerek kalmayacak. Cep telefonundan ödeme yaparak bini sağlayabilecekler diye konuştu.
''Cep telefonlarında oluşturacaklar digital kartlarla Kent Express kartlarıyla artık kart fiziki kart taşıma devrini kapatıyoruz.
Cep telefonlarında artık fiziki kartları, dijital kartları olacak. Orada QR kodlarını okutarak bakiyeleri oradan düşecek.
Bakiye yükleme ve eksilmeyi oradan takip edecekler Kent Express sistemimizden.
Ve artık öğrencilerin başında bu çok geliyordu. Kartlarını kaybediyorlardı içlerindeki bakiyeler kayboluyordu.
Artık kart taşıma devri Isparta'da kapanıyor.
Herkes cep telefonuna indireceği elektronik kart sistemiyle oradan otobüslerimizi kullanabilecek, faydalanabilecek, oradan online olarak bakiyelerini yükleyecek.
Yani Isparta'da bu konumda bir çığır açtık artık.
Yani QR kod sistemi, cep telefonlarındaki akıllı kart sistemiyle, temaslı kredi kartlarının da bu sisteme dahil olmasıyla inşallah yine Türkiye'ye bir adım önde olacağız ulaşım konusunda.
Vatandaşlarımız için de büyük bir kolaylık olacak. Bu kartları da cep telefonlarında olacağı için hiçbir sıkıntı çekmeden oradan dijital olarak kartlarını kullanabilecekler.''
KentExpress uygulamasıyla vatandaşların hangi duraktan hangi otobüsün saat kaçta hareket edebileceğini de öğreneceğini söyleyen Faruk Daşdöner, bunun yanı sıra mahalle duraklarına QR kod koyacağız. Vatandaş da otobüs saatlerini buradan öğrenebilecek ifadelerini kullandı.
''Mevcut sistemimizde nasıl giderim uygulaması olacak.
Yani atıyorum Isparta'mıza yeni gelen bir vatandaş bulunduğu yerden işte şehrin belli baş noktalarında mesela atıyorum.
Andık deresi, şu an çok revaçta.
Andık deresine nasıl giderim dediği zaman sistemimiz ona Andık deresine nasıl gitmesi gerektiği, hangi durağa kadar yürümesi gerektiği, hangi duraktan hangi numaralı otobüse binmesi gerektiği, o otobüsten hangi durakta inmesi gerektiği ile alakalı ayrıntı ile bilgiye cep telefonunu KentExpress uygulaması üzerinden ulaşacak.
Duraklara şimdi QR kod.koyacağız.
Vatandaş gelip QR kodu mahalle durakları için konuşuyorum.
QR kod okuttuğu zaman bu duraktan hangi duraktan hangi saatte geçiyor?
Direkt cep telefondan onu görecek QR kod okutarak oradan görecek.
Yani biraz bu tabii teknolojik anlamda bir sistem.
Özellikle ben biliyorsunuz Isparta üniversite kenti, öğrenci kenti.
Ben öğrencilerimizin bu dijital kartı bu sistemi kullanacağına kanaat ediyorum.
Onlar da bu sistemden çok istifade edecekler, çok da memnun olacaklarını düşünüyorum.
Belediyemizin bir sloganı var, geleceğin şehri Isparta.
Isparta halk otobüsleri kooperatifi de geleceğin şehri hazır.
Teknolojimizle yaptığımız alt yapıyla inşallah hakikaten Türkiye'ye örnek bir il olacak.
Türkiye'ye örnek bir halk otobüsleri teşkilatı, Isparta'da örnek ulaşım teşkilatı olacak inşallah.'' Dedi