Isparta'daki Feci Trafik Kazasında Can Kaybı Arttı

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Otomobil ile kamyonet çarpıştı. Ortalık ana baba gününe döndü. Şarkikarağaç ilçesinde 10 gün önce korkunç bir kaza meydana geldi.Bayram Ali Ergin İdaresi'ndeki 32 LH 760 plakalı otomobille, M.D'nin kullandığı 42 AID 166 plakalı kamyonet çarpıştı.Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Kadir Ergin ve Züleyha Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiği, kamyonet sürücüsü M.D ve otomobildeki Azerbaycan uyluklu Semira Rasulova ve Zilan Kalilova ve Mustafa Ali E'nin ağır yaralandığı belirlendi.Şarkikaraağaç, Doktor Saadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semira Rasulova ve Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Zilan Kalilova'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.10 gündür tedavi gördüğü hastanede fenalaşan Mustafa Ali Ergin de, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylelikle kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi.