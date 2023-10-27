Isparta'da Silahlı Çatışma!

SİLAHLI ÇATIŞMADA 4 KİŞİ YARALANDI

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde yaşanan silahlı çatışma sonucu dört kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre, yaralanan kişilerin isimleri Ali Öztaş, Oğuz Öztaş, Kadir Yıldırım ve Hüseyin Özdemir olarak tespit edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Senirkent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Detaylar gelecek...

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