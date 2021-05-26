Pilot Garage oto eskpertiz Isparta Şubesi yetkilileri Doğan Altun ve Kaan Altun; geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı'nın duyurduğu 2. el araçların artık satıştan önce sorgulanabildiği haberi üzerine açıklama yaptı.
2. el oto satışında ekspertiz raporunun, satıştan önceki 3 gün içinde sistem üzerinden online olarak sorgulanabileceğini ve raporsuz satış yapan işletmelerin ceza alacağına dikkat çeken Altun kardeşler ''Ekspertiz raporu, 2. el otomobilleri güvenle kullanmak için büyük önem taşıyor. Oto ekspertiz raporunda aracın motoru, iç aksamı ve kaportası inceleniyor. Bakanlık yazısında, işletmelere getirilen ekspertiz raporu alma yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, aksi halde idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi. Ayrıca 2. el motorlu kara taşıtı ticareti yapan tüm işletmelerin, ivedilikle bilgilendirilmesi istendi. Ekspertiz raporuyla, aracın kaza geçirip geçirmediği tespit edilebiliyor. Piyasada kazalı 2. el otoların “makyajlanarak” sorunsuz gibi satılması, parçalanan araçların birleştirilip müşterilerin aldatılması gibi sorunlara karşı ekspertiz raporu kritik işlev görüyor.'' Dedi.
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