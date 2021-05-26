ISPARTA'NIN OTO EKSPERTİZ NOKTASI PİLOT GARAGE'DAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

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geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı'nın duyurduğu 2. el araçların artık satıştan önce sorgulanabildiği haberi üzerine açıklama yaptı.2. el oto satışında ekspertiz raporunun, satıştan önceki 3 gün içinde sistem üzerinden online olarak sorgulanabileceğini ve raporsuz satış yapan işletmelerin ceza alacağına dikkat çeken Altun kardeşlerDedi.Araç sahipleri, Oto Ekspertizden detaylı bir raporla araçlarının durumu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için,kısa bir süre, sizlere kusursuz bir araç raporlaması sunabilmektedir.Sanayi mahallesi 3241. Sk. No:16