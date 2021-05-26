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ISPARTA'NIN OTO EKSPERTİZ NOKTASI PİLOT GARAGE'DAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

ISPARTA'NIN OTO EKSPERTİZ NOKTASI PİLOT GARAGE'DAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
ISPARTA
G.Tarihi: 25.05.2021 23:22
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA'NIN OTO EKSPERTİZ NOKTASI  PİLOT GARAGE'DAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Pilot Garage oto eskpertiz Isparta Şubesi  yetkilileri Doğan Altun ve Kaan Altun; geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı'nın duyurduğu 2. el araçların artık satıştan önce sorgulanabildiği haberi üzerine açıklama yaptı.

 2. el oto satışında ekspertiz raporunun, satıştan önceki 3 gün içinde sistem üzerinden online olarak sorgulanabileceğini ve raporsuz satış yapan işletmelerin ceza alacağına dikkat çeken Altun kardeşler   ''Ekspertiz raporu, 2. el otomobilleri güvenle kullanmak için büyük önem taşıyor. Oto ekspertiz raporunda aracın motoru, iç aksamı ve kaportası inceleniyor. Bakanlık yazısında, işletmelere getirilen ekspertiz raporu alma yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, aksi halde idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi. Ayrıca 2. el motorlu kara taşıtı ticareti yapan tüm işletmelerin, ivedilikle bilgilendirilmesi istendi. Ekspertiz raporuyla, aracın kaza geçirip geçirmediği tespit edilebiliyor. Piyasada kazalı 2. el otoların “makyajlanarak” sorunsuz gibi satılması, parçalanan araçların birleştirilip müşterilerin aldatılması gibi sorunlara karşı ekspertiz raporu kritik işlev görüyor.'' Dedi.

Aracınız Hakkında En Detaylı Rapor Elinizde!
Araç sahipleri, Oto Ekspertizden detaylı bir raporla araçlarının durumu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için, Pilot Garage  Oto  Ekspertiz Merkezi  kısa bir süre içerisinde, sizlere kusursuz bir araç raporlaması sunabilmektedir.

Adres: Sanayi mahallesi  3241. Sk. No:16 ISPARTA
Randevu ve Bilgi için Telefon:  0 551 002 32 32
Website ispartapilotgarage.com
 
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