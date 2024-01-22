Isparta'nın Lezzet Noktası: Kaya Balık Pazarı!

Isparta'nın Lezzet Noktası: Kaya Balık Pazarı!
ISPARTA
G.Tarihi: 21.01.2024 13:40
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Isparta'nın Lezzet Noktası: Kaya Balık Pazarı!
Isparta'nın deniz ürünleri konusundaki vazgeçilmez adresi Kaya Balık, kaliteli ve taze ürünleriyle dikkat çekiyor. Sizlere en iyi deniz mahsullerini sunmanın yanı sıra, pişirmek için gerekli tüm malzemelere de sahibiz.
Neden Kaya Balık Tercih Edilmeli?
  • Birinci Sınıf Ürünler: Kaya Balık, deniz ürünlerinde kaliteyi ön planda tutar. En taze ve lezzetli ürünleri sizlere sunmak için özenle seçer.
  • Mükemmel Müşteri Hizmetleri: Size en iyi deneyimi sunmak için müşteri hizmetlerimiz her zaman hazır. Sorularınızı yanıtlamaktan ve sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
  • Dürüst Fiyat Politikası: Kaliteli deniz ürünleri uygun fiyatlarla buluşuyor. Kaya Balık, dürüst fiyat politikasıyla müşterilerine ekonomik çözümler sunar.
 
Bizi Ziyaret Edin, Deniz Mahsullerinin Tadını Çıkarın!
Kaya Balık Pazarı, Yeni Çarşamba Pazarı No:9, Isparta adresinde hizmet vermektedir. WhatsApp üzerinden 0 530 072 21 80 numaralı telefondan veya 0246 220 20 70 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Bugün Kaya Balık Pazarı'na uğrayın, taze deniz mahsullerinin keyfini çıkarın!

 
instagram-1

instagram-2

instagram-3

instagram-4

instagram-6

instagram-7

instagram-8

instagram-9

instagram-10

instagram-11

instagram-12

instagram-13

instagram


DSC1142

DSC1144

DSC1149

DSC1168
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'nın Lezzet Noktası: Kaya Balık Pazarı!
Yüksel Hair Concept ile Saçlarınıza Özel Bir Dokunuş!
Isparta'da Şeymanur Turan Evinde Ölü Bulundu
Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Yakalandı
​ Bankalar Arasında Emekli Promosyon Yarışı: 15 Bin TL'ye Varan Avantajlar!
Isparta'da Korkunç Kaza: 1 KİŞİ ÖLDÜ
ISPARTA AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ'NDEN BAŞARILI DENETİMLER
Isparta'da Suç Örgütü ve Dolandırıcılık Şüphelileri Yakalandı
Aranan Şahıslar Isparta'da Yakalandı
Isparta'da ilgililere önemli duyuru
Traffic Lounge: Sıra Dışı Yaşamın Adresi!
YENİ DÜZENLEME İLE ARAÇ PLAKALARI DEĞİŞİYOR!
Isparta ve Burdur Dikkat! Meteoroloji Uyardı
Isparta'da Sahtecilik Operasyonu
Isparta'da Ateşli Silahla Yaralama Olayı: Zanlı Gözaltına Alındı
Soğuk ve Yağışlı Hava Alarmı: Meteoroloji'den Bölgeye Uyarı!
Eğirdir Gölü'nde Kaçak Kerevit Avına Son: Denetimler Sıklaşıyor
Isparta Dumanlar Aktar: Sağlıklı ve Doğal Yaşamın Merkezi!
Gündem Oto Müzik, Isparta'da Yolculuk Deneyimine Teknolojik Dokunuş Katıyor!
Memur Maaşlarındaki Zam Bedelli Askerlik Ücretini Yükseltti
"Isparta'da Yaşanan Korkunç Olay: Tartıştığı Kişiyi Av Tüfeğiyle Vurdu
Sigaraya Yeni Zamlar Geldi! İşte Güncellenen Fiyatlar
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Denetiminde Kaçak Avcılığa Darbe!
Özdiriliş Tekstil - Modayı Ekonomik Fiyatlarla Keşfedin!
2024 Memur Maaşları Açıklandı: İşte Yeni Maaşlar
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-ayanoglu-halicilik-hali-fiyatlari-ucuz-hali-kampanya-kampanyalari

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Şeymanur Turan Evinde Ölü BulunduIsparta'da Şeymanur Turan Evinde Ölü Bulundu19 Ocak 2024
Isparta'da Korkunç Kaza: 1 KİŞİ ÖLDÜIsparta'da Korkunç Kaza: 1 KİŞİ ÖLDÜ16 Ocak 2024
Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli YakalandıIsparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Yakalandı18 Ocak 2024
ISPARTA AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ'NDEN BAŞARILI DENETİMLERISPARTA AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ'NDEN BAŞARILI DENETİMLER15 Ocak 2024
Ömer Şengöl, Eğirdir Belediye Başkanlığı İçin DP'den Adaylığını AçıkladıÖmer Şengöl, Eğirdir Belediye Başkanlığı İçin DP'den Adaylığını Açıkladı19 Ocak 2024
Çevik Gıda: Damaklarda Kalan Lezzet Serüveni!Çevik Gıda: Damaklarda Kalan Lezzet Serüveni!21 Ocak 2024
Isparta Müzesi İçin 40 Milyon TL Ödenek Tahsis EdildiIsparta Müzesi İçin 40 Milyon TL Ödenek Tahsis Edildi18 Ocak 2024
​ Bankalar Arasında Emekli Promosyon Yarışı: 15 Bin TL'ye Varan Avantajlar!​ Bankalar Arasında Emekli Promosyon Yarışı: 15 Bin TL'ye Varan Avantajlar!17 Ocak 2024
Yüksel Hair Concept ile Saçlarınıza Özel Bir Dokunuş!Yüksel Hair Concept ile Saçlarınıza Özel Bir Dokunuş!21 Ocak 2024
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ YAKALAMAISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ YAKALAMA15 Ocak 2024
Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi AçıldıIsparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi Açıldı19 Ocak 2024
Isparta'nın Lezzet Noktası: Kaya Balık Pazarı!Isparta'nın Lezzet Noktası: Kaya Balık Pazarı!21 Ocak 2024
TES-İŞ Sendikası'ndan Kamu İşçilerinin Ücret Adaleti İçin TaleplerTES-İŞ Sendikası'ndan Kamu İşçilerinin Ücret Adaleti İçin Talepler19 Ocak 2024
İTO Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu'ndan Şiir ŞöleniİTO Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu'ndan Şiir Şöleni19 Ocak 2024
İtalyan işi pizza şimdi Ispartalıların telefonlarında!İtalyan işi pizza şimdi Ispartalıların telefonlarında!18 Ocak 2024
Isparta'nın Köklü İşletmelerinden Emin Lastik Mühür: 32 Yıldır Güven ve KaliteIsparta'nın Köklü İşletmelerinden Emin Lastik Mühür: 32 Yıldır Güven ve Kalite16 Ocak 2024
TKDK Isparta İl Koordinatörlüğü, Antalya İrtibat Ofisi Açılışını GerçekleştirdiTKDK Isparta İl Koordinatörlüğü, Antalya İrtibat Ofisi Açılışını Gerçekleştirdi17 Ocak 2024
Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan Operasyon BaşarısıIsparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan Operasyon Başarısı19 Ocak 2024
Isparta 32 Spor, Vali Aydın Baruş’a Destek Ziyareti GerçekleştirdiIsparta 32 Spor, Vali Aydın Baruş’a Destek Ziyareti Gerçekleştirdi18 Ocak 2024
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Davraz Mahallesi Kapalı Pazaryeri Açılışını GerçekleştirdiIsparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Davraz Mahallesi Kapalı Pazaryeri Açılışını Gerçekleştirdi17 Ocak 2024