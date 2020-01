Isparta Türk Sağlık-Sen Bülteni

ISPARTA UMKE ZİYARETİMİZ

24 Ocak 2020 saat 20.55 te meydana gelen, merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve çevre illerde de hissedilen 6.8 şiddetindeki depremin ardından, aynı gece Elazığ’a göreve giden Isparta UMKE ekibi 30.01.2020 itibariyle görevini tamamlayarak Isparta’ya döndü.Türk Sağlık-Sen Isparta Şube Başkanı Mümtaz Kamil Durak, beraberinde Şube Başkan Yardımcıları Ayşe Çelik ve Zeki Özdemir ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) birimine ziyarette bulundu.Ziyarette, Elazığ’a göreve giden ekipte de yer alan Isparta UMKE Birim Sorumlusu Sağlık Memuru İsmail Sarı ile birlikte Sağlık Memuru İsmail Özkan, Sağlık Memuru Ergün Çetin, ATT Nuri Çınar, Hemşire Nihat Bacak ve Sendika Yöneticileri hazır bulundular. Birliktelikte söz alan Türk Sağlık-Sen Isparta Şube Başkanı Mümtaz Kamil Durak “ 2007 yılında dahil olduğum, gururla, huzurla, mutlulukla, özveriyle 2018 e kadar devam ettiğim, kendimizden bir parça olan Isparta UMKE, bir görevden daha yüz akıyla, kazasız belasız dönmüştür. Isparta UMKE’nin şahsında tüm Türkiye’den deprem bölgesine akın eden UMKE ve 112 personelleri ile başta AFAD ekipleri olmak üzere tüm ekipleri tebrik ediyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Her afet, her felaket, her olumsuz durum, bizler için acı birer tecrübe olsa da, ileride olabilecek tüm olumsuzlukları göğüslemek, çare bulmak, derman olmak adına önem arz etmektedir. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında meydana gelen olumsuzlukların sarılmasında üzerine vazife verilen UMKE teşkilatı Sağlık Bakanlığımızın ve Ülkemizin yüz akı olmuştur. Alınan özel eğitimler ve aldıkları görevler münasebeti ile zaman zaman basında “ Sağlığın Bordo Berelileri “ diye bahsi geçen gönüllüler ordusu en iyi şekilde, en yüksek bir motivasyonla medikal kurtarma hizmetini başarı ile sonuçlandırmışlardır. Kurumlarınızdaki normal görevlerinizde ve alacağınız özel görevlerde Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Mutluluk ve başarılar peşinizi bırakmasın. “ diyerek sözlerine son verdi.Isparta UMKE Birim Sorumlusu Sağlık Memuru İsmail Sarı da Türk Sağlık Sendikası Isparta Şubesi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek “ Nasip oldu bir göreve daha gittik. 24 Ocak 2020 de meydana gelen depremin ardından aynı gece 1 ekip olarak Elazığ’a çıkış yapmamız talimatlandırıldı. Verilen vazifeleri başarıyla icra ederek dün itibariyle, sağ, salim, mutlu ve huzurlu bir şekilde bir o kadar da hüzünlü olarak işyerimize ve ailemizin yanına döndük. Rabbim böyle acıları tekrar yaşatmasın. Tüm devlet kurumlarımız, sivil toplum kuruluşları her şeyi ile orada idi. Bu soğuk kış günlerinde evlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlarımıza her türlü hizmeti vermek için herkes seferber olmuştu. Rabbim hepsinden razı olsun. Görev yaptığımız alanda, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a gelen Türkiye Kamu Sen ve Türk Sağlık Sen Genel Başkanı sayın Önder Kahveci ile de görüşme imkanımız oldu. Kendisi tüm ekiplere kolay gelsin dileklerinde bulundu. Sendika olarak toplumu ilgilendiren her hadisede size düşen görevi yapmaya gayret ediyorsunuz. Hem memur sendikacılığı yapıyor, hem sosyal sendikacılık yapıyorsunuz. Biz de sizlere ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyor çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyoruz” dedi.Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilerek son buldu.